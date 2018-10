FREDRIKKE NÆSS SLUTTER PÅ GRAND

Fredrikke Næss slutter som hotelldirektør på Grand Hotel Oslo by Scandic, etter snart 6 år. Næss ble ansatt i 2013, og sammen med teamet på Grand, har hun ledet hotellet gjennom en betydelig fornyelsesprosess.

– Jeg ønsker å takke Fredrikke for en fantastisk innsats gjennom sine nesten seks år, i det som trolig er Norges mest spennende hotelldirektørstilling. Grand Hotel Oslo by Scandic har under hennes ledelse vært igjennom en betydelig fornyelsesprosess, der fokus har vært på å bevare hotellets unike sjel og karakter, videreutvikle Grand som en attraktiv arbeidsplass, forsterke kundegrunnlaget med flere og nye kundesegmenter og samtidig sørge for at hotellet har en sunn økonomi. Nå skal vi gå igang med jakten på hennes etterfølger, sier administrerende direktør i Scandic Norge, Svein Arild Steen-Mevold.

Næss ser tilbake på sin tid på Grand Hotel Oslo med stolthet, og hun ser nå frem imot nye utfordringer.

– Det er med stolthet jeg overlater hotellet til min etterfølger. Hotellet er virkelig blitt en perle som skinner som aldri før. «Team Grand» er et fantastisk og serviceorientert hotellteam, og jeg takker for tilliten fra både ansatte, eiere og operatører. Det har vært en ære å få lede hotellet fra 2013 og frem til i dag. Nå er tiden inne for ny ledelse på Grand Hotel Oslo, og jeg skal videre i min karriere, sier Næss.

Fredrikke Næss har vært en meget populær Grand-direktør og medarbeidere på hotellet, som HRR har snakket med, synes det er trist at hun nå slutter.

Toril Flåskjer overtar midlertidig

I mer enn 140 år har Grand Hotel Oslo ønsket norske som internasjonale gjester, statsledere, kjente personligheter og Nobel Fredsprisvinnere velkommen, og hver dag på Grand er spesiell.

– Et tips til min etterfølger, pass alltid på å ha fremme den røde løperen. Du får alltid bruk for den her på Grand, sier Fredrikke Næss.

Hun fratrer offisielt stillingen i midten av desember i år, og arbeidet med å finne hennes etterfølger har startet. Inntil ny hotelldirektør er på plass, vil Toril Flåskjer ivareta rollen som hotelldirektør på Grand Hotel Oslo by Scandic. Toril Flåskjer har lang erfaring fra hotell- og reiselivsbransjen og kommer fra stillingen som hotelldirektør ved Scandic Fornebu. I tillegg har hun engasjert seg med en rekke verv innen blant annet Kvinner i Business, HSMAI og Visit Oslo.