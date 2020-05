FRYKTER KRISESOMMER FOR BYHOTELLENE – MAKSGRENSEN PÅ KONFERANSER MÅ FJERNES

En fersk undersøkelse gjennomført av NHO, blant 1021 nordmenn 22. mai, viser at kun 11 prosent av nordmenn planlegger storbyferie med hotellovernatting i sommer. 16 prosent planlegger å bo på hotell utenfor byen i løpet av sommerferien. 1 av 2 nordmenn planlegger sommerferie på hytta i år, mens 2 av 10 planlegger familie- eller venneferie med leie av privat hus eller hytte. 24 prosent skal på telttur og 38 prosent skal på biltur.

─ Denne sommeren vil vi miste en stor andel utenlandske gjester og da er det viktig at vi nordmenn velger Norge som ferieland i år. Undersøkelsen viser imidlertid at de fleste nordmenn vil, som vi pleier å gjøre, feriere på hytta. Det er lite håp for særlig de store byhotellene å dekke opp for tapet av utenlandske turister. Selv om samfunnet gradvis åpnes opp igjen, og flesteparten av nordmenn ferierer i Norge, ser det fortsatt bekmørkt ut for hotellbransjen og for alle de permitterte som nå frykter for jobbene sine, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv.

Ulogisk maksgrense for konferanser

Med bortfall av både utenlandske og norske gjester i sommer, frykter NHO Reiseliv-direktøren det vil bli en krisesommer for byhotellene – som i tillegg har mistet en stor del av inntekstgrunnlaget sitt som følge av myndighetenes maksantall på 50 personer for konferanser:

─ Helsemyndighetene har satt denne grensen til tross for at konferansehoteller kan forholde seg til smittevernregler på lik linje med for eksempel kjøpesentre. Det er ikke logisk at den samme restauranten eller hotellokalet kan brukes til bespisning uten en maksgrense. For eksempel fikk et fylkesting beskjed om at de kunne være 160 stykker samlet til middag på et hotell, men når de skulle gjennomføre selve møtet de alle var der for, måtte 90 av dem reise hjem og følge møtet via video, selv om salen var den samme og avstand mellom deltagerne kunne sikres. Det henger ikke på greip, sier Krohn Devold.

─ Regjeringen har effektivt stengt forretningsmarkedet med nedstengning av konferanser frem til høsten (1.sept), og utenlandsmarkedet likeså (20.august). Norske fritidsreisende står normalt for 30 prosent av forbruket på norske hoteller, 40 prosent er det forretnings- og konferansemarkedet som står for og utenlandske turister står får 30 prosent. Nå er de to siste gruppene borte. Det vil ikke nordmenn på sommerferie klare å erstatte, sier Krohn Devold.

─ Nå haster det å fjerne maksgrensen på konferanser. Videre må kontantordningen forlenges til minst 1. september. Hvis ikke går hele reiselivet en svært dyster sommer og høst i møte, fortsetter Krohn Devold.

Voldsom nedgang i bestillinger fra nordmenn

En fersk undersøke* blant norske hoteller, utført av Wiederstrøm Hotel Consulting, viser at én tredjedel av hoteller har opplevd en nedgang på mer enn 40 prosent fra norske gjester som reserverer rom, for sommersesongen juni til august, sammenlignet med fjoråret. 65 prosent av norske hoteller sier at det vil ta mer enn ett år før drift og lønnsomhet ved hoteller er “friskmeldt” etter covid-19. Spesielt byhotellene er pessimistiske når det gjelder hvor lang tid det vil ta før det lokale hotellmarkedet er friskmeldt etter coronakrisen, ifølge Wiederstrøm.

─ Undersøkelsen bekrefter at det er lenge til vi får en friskmelding av hotellbransjen. Jeg er spesielt bekymret for hotellene med konferanser som største inntektskilde. Det vil ta tid å selge inn konferansemarkedet igjen, og for mange er ikke bare sommeren tapt, men hele 2020, avslutter Krohn Devold.

*Om hotellundersøkelsen: Utført av Wiederstrøm Hotel Consulting på oppdrag for HOTELINTEL. Publisert 14. mai, med 270 besvarelser. Gjennomsnittsstørrelse: 122 rom. Hotellene har tilsammen 32.911 rom (ca. 40% av romkapasiteten fra SSB i 2019)

Foto: Morten Brun