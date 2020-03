GJESTENE FORVENTER AT VI IKKE HAR PLAST PÅ VÅRE HOTELLER, DET MÅ VI FORHOLDE OSS TIL

– Det konvensjonelle er blitt det kontroversielle i debatten om bærekraft. Det som ganske lenge har vært normalt, blir plutselig unormalt. Etter episoden med den døde hvalen som fløt i land, full av plast, var ikke plast like greit lenger i Norge. Det må vi forholde oss til som hotellkjede, at gjestene er blitt mer skeptiske til plast, men nesten alt annet er greit. Det er litt krevende når vi sitter med faglig innsikt i hva ”alt annet” egentlig er, sier bærekraftdirektør i Nordic Choice Hotels, Harald Bjungstad-Holm. Han ga nylig et innblikk i noe av det de gjør på bærekraftområdet, og hvilke dilemmaer som av og til kan oppstå.

– Plast kommer ikke alltid dårlig ut sammenlignet med for eksempel glass, papir, eller et eller annet nytt materiale som kommer på markedet. Men faktum er likevel at våre gjester forventer at vi ikke har plast på våre hoteller, det er det vi må forholde oss til og det har vært min store hodepine i 2019 og vil også være det i 2020. Det første spørsmålet vi stiller når det gjelder plastprodukter er om vi trenger dette i det hele tatt. Deretter; finnes det noen substitutter og i tilfelle, hva skjer med dette produktet, vi ønsker jo å ha kontroll med verdikjeden.

Da jeg startet i hotellbransjen for ett års tid siden, trodde jeg tilbudet til gjestene om å bruke håndklær om igjen, og at det som skulle vaskes skulle legges på gulvet, var en gimmick uten særlig betydning. Men det har faktisk ganske mye å si når det gjelder miljøpåvirkning ved bruk av vann og kjemikalier. Det er også vanlig at hotellrom skal vaskes hver dag. Hvorfor skal vi bytte håndklær og vaske når gjesten bor mer enn en natt på et hotellrom? I 2017 lanserte vi muligheten for at gjesten kunne fravelge dette, det gir også utslag på mindre bruk av vann og kjemikalier, sier Nordic Choices bærekraftdirektør, Harald Bjungstad-Holm.

Les hele artikkelen i HRR nr.1