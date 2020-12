GOD INNBOOKING FOR JUL OG NYTTÅR, MEN 1.KVARTAL KAN BLI TØFT

Hotelldirektør Finn Berstad og Rooms Division Manager Caty Gonzalez, ved Radisson Blu Resort. Under lockdown ga begge Radisson-hotellene all mat og drikke, som ville gått ut på dato de neste 3 – 4 månedene, til en veldedig organisasjon i lokalmiljøet.

Radisson Hotel Group har to hoteller på sydkysten av Gran Canaria, Radisson Blu Resort Gran Canaria med189 rom og Radisson Blu Resort & Spa, Gran Canaria Mogan, med 422 gjesterom. Kanariøyene har ikke vært så sterkt rammet av corona-smitte, men har naturligvis fått føle de økonomiske problemene som følge av nedstengningen av store deler av Europa, og resten av Spania.

Hotellet i Mogan har holdt åpent siden i sommer, mens Radisson Blu Resort Gran Canaria i Arguineguin har holdt stengt størstedelen av året, men åpner igjen 17.desember. De to hotellene har tilsammen rundt 300 ansatte, som har hatt et svært vanskelig år. Finn Berstad begynte som General Manager for Radisson Blu Resort i 2013 og ble ansvarlig for to hoteller, som Cluster General Manager, i 2016, da hotellet i Mogan åpnet.

Hvordan har 2020 vært for hotellbransjen på Kanariøyene, og for dere?

– Det har naturligvis vært et utfordrende år. I perioder har hotellene vært stengt og alle ansatte har vært permittert. Så åpnet vi opp igjen i sommer og så et lys i tunnelen, men plutselig kommer bølge nummer to i Europa og vi må igjen permittere. Strengere regler i forhold til sosialt samvær er det også blitt, restriksjoner på strender, i heiser, i restauranter. Tap av omsetning og inntekter har også gjort alt generelt vanskeligere. På den positive siden har vi svært forståelsesfulle eiere av våre hoteller, noe som naturligvis gjør de vanskelige tidene litt lettere å håndtere.

Jeg må samtidig nevne de ansatte, som med sin alltid smilende og høflige fremtoning, samt fleksibilitet og forståelse, har gjort året lettere.

Hvilke gjester har dere vanligvis og hvilke tilbud har dere på hotellene?

– I vintersesongen er det naturligvis svært mange skandinaver, tyskere og briter som kommer, via direkte reservasjoner, eller via turoperatører. Generelt er jo nesten alle som kommer til hotellene våre feriereisende, grunnet plasseringen av hotellene her syd på Gran Canaria, et område som også er kåret til å ha verdens beste klima, på grunn av den jevne, høye temperaturen året rundt. Om sommeren er det mye de samme nasjonalitetene, men samtidig en mye større andel spanske turister, som kommer fra fastlandet, eller fra øyene, for å nyte livet her i syd.

Hvilke turister kommer nå for tiden?

– Det kommer generelt ikke så mange turister til øyene nå, grunnet restriksjoner i gjestenes hjemland. De som kommer, kommer fra alle land, men må ofte ta melkeruter for å komme hit. For eksempel nordmenn som kommer via Sverige, eller engelskmenn som kommer via Irland. Vi har i tillegg noen som kommer via turoperatører fra Skottland, Irland, Sverige, samt Tyskland.

Nå håper vi naturligvis at det engelske markedet, som er så stort, snart begynner å reise igjen.

Hva håper dere på nå foran vintersesongen, kan det være aktuelt med turistkorridorer fra områder med lav smitte i Europa, til Kanariøyene?

– Svært mye står og faller med hvordan de spanske myndighetene håndterer situasjonen. Frem til nå har man kunnet ta en antigen test, før ankomst Kanariøyene, før innsjekk, eller etter innsjekk. Dette er forslaget til de kanariske myndigheter også fremover. De spanske myndighetene derimot krever en PCR test, som må være tatt i avreiseland og der gjesten er smittefri før man setter seg på flyet. Vi håper naturligvis at en antigen test skal være det som de faller ned på, men det er fortsatt diskusjoner om dette. Samtidig mener jeg at hvis trygge korridorer skal fungere, så bør gjesten i utgangspunktet ta en negativ test i sitt hjemland, kort tid før avreise og fremvise dokumentasjon før innsjekk på flyet, slik at vi er sikker på at de som ankommer øyene er smittefrie.

Bygges det nye hoteller på Kanariøyene for tiden?

– De hotellprosjektene som er igangsatt blir ferdigstilt og jeg tror ikke pandemien fører til at planer for nye hoteller blir lagt på is. Det som kan skje er at hoteller som er mindre økonomisk solide, ofte familieeide hoteller, kan bli nødt til å selge. De har holdt stengt i mange måneder, men må likevel betale lønn til de ansatte. Hoteller med finansielt sterke eiere i ryggen, er jo i en mye tryggere situasjon.

Hvordan ser du på markedet i året som ligger foran oss?

– Vinteren er høyesong for hotellene her, det er da hotellene vanligvis kan ta ut de høyeste prisene. Vi har i utgangspunktet god innbooking for begge hotellene for jul og nyttår, selv om det er realistisk å regne med en del kanselleringer. Da er det for en stor del tyskere, briter og skandinaver som er booket inn. Vi tror første kvartal 2021 blir tøft, på grunn av mange restriksjoner i forskjellige land som vanligvis sender turister hit. Vi er veldig avhengige av trafikk fra Norge og ser at det kan bli vanskelig også i begynnelsen av 2021. Norske myndigheter har strenge tiltak, noe som i utgangspunktet er positivt, men det går ut over noe. Når vi kommer til mai – juni, tror vi det vil begynne å normalisere seg igjen. Etter de siste meldingene om at vaksiner begynner å bli klare, er vi mye mer optimistiske. Vi har jo laget budsjetter for neste år og forventer å være tilbake i normalt gjenge i august- september 2021.