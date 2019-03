GOÛT DE FRANCE PÅ RESTAURANTER I 150 LAND – 21.MARS

Nærmere 5000 kokker i 150 land skal 21.mars tilby gjestene en spesiell Goût de France-meny. Ifjor deltok 3500 kokker og restauranter fra 149 land, de serverte Goût de France middag til nærmere 250.000 gjester. I år er ambisjonene enda større. Noen av de norske restaurantene som deltok ifjor, forteller om omsetningsvekst på 15 – 20% på grunn av arrangementet.

Goût de France er en verdensomspennende feiring av fransk gastronomi, som ble lansert for første gang i 2015 og er et initiativ fra Det franske utenriksdepartementet og stjernekokk Alain Ducasse. Inspirasjonen er hentet fra prosjektet “Dîners d’Épicure”, iverksatt av mesterkokk Auguste Escoffier i 1912, der den samme menyen ble servert i flere byen rundt om i verden, på samme dag. Goût de France har forsøkt å gjenskape denne idéen og har videreført noen av elementene. Kort fortalt går prosjektet ut på at de deltagende restaurantene forbereder en selvvalgt fire-retters meny (forrett – hovedrett – ost – dessert), inspirert av fransk kokkekunst og serverer den på én og samme dato: 21. mars.

I år ønsker arrangørene av Goût de France å sette søkelys på ansvarlig matproduksjon som viktig komponent i arbeidet for bærekraftig utvikling. Hvert år hedres også mattradisjonene i én region og i år er det Provence som står i sentrum. Noen av restaurantene vil sikkert la seg inspirere av friske middelhavsgrønnsaker, olivenolje og regionens viner.

Den franske ambassade i Oslo er svært stolt over at listen med påmeldte restauranter vokser for hvert år, i år er 28 norske restauranter og én videregående skole med. Restaurantene er fordelt på 15 steder over hele landet, fra Vardø i nord til Kristiansand i syd. Frankrikes ambassadør til Norge, Jean-Francois Dobelle, holdt nylig en lanseringslunsj for Goût de France, der de deltagende restaurantene var invitert. Stjernekokk Bent Stiansen, som har et varmt hjerte for Frankrike og fransk gastronomi, er ambassadør for Goût de France.

Bilde: Frankrikes ambassadør, Jean-Francois Dobelle (t.h.), her med ambassadens kjøkkensjef, Armand-Joël Albin-Amiot og Bent Stiansen.