GRAND HOTEL BY SCANDIC KÅRET TIL NORGES BESTE

Grand Hotel Oslo by Scandic er nok en gang gått til topps i kategoriene Norway’s Leading Hotel og Norway’s Leading Business Hotel i den anerkjente kåringen World Travel Awards.

– Vi er veldig takknemlige for denne flotte anerkjennelsen, både overfor våre gjester, som vender tilbake gang etter gang, men også overfor alle ansatte, som kontinuerlig arbeider for at gjestene skal føle seg spesielle her på Grand Hotel, sier Toril Flåskjer, hotelldirektør på Grand Hotel Oslo by Scandic.

Med et høyt fokus på å levere fantastiske gjesteopplevelser til både norske og internasjonale forretningsreisende, og en ambisjon om å være best på gjennomføring av møter og arrangementer, kåres Grand Hotel Oslo til vinner av kategorien Norway’s Leading Business Hotel – for fjerde år på rad. Hotellet har vunnet kategorien hele fem ganger. Det er tredje gang hotellet kåres til Norway’s Leading Hotel.

– Å motta internasjonal heder fra en så viktig aktør som World Travel Awards, beviser at vi evner å levere hotellopplevelse på toppnivå. Det er lagt ned mye arbeid med oppussing og oppgradering av hotellet de siste årene, og vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle vårt tilbud og finslipe det jeg vil kalle en diamant. Nå står både pussing av fasade og nye og spennende matkonsepter for døren, sier Flåskjer.