GRAND HOTEL by SCANDIC MOTTAR SVANEMERKET

Grand Hotel Oslo by Scandic ble tildelt den offisielle nordiske miljøsertifiseringen Svanemerket tirsdag.

– Svanemerket stiller verdens strengeste miljøkrav til hoteller. Det forplikter oss til noen veldig tøffe tiltak, samtidig som det gir oss noe å strekke oss etter. Derfor er vi ekstra stolte over at vi har nådd kravene. Nå ser vi frem til å fortsette arbeidet med å tilby gjestene våre et mest mulig miljøvennlig produkt, sier Toril Flåskjer, hotelldirektør på Grand Hotel Oslo. Hun tok imot sertifiseringen under Svanemerkets 30-årsmarkering, som ble avholdt på hotellet.

Å redusere miljøavtrykket til det over 145 år gamle hotellet bød på flere utfordringer og ikke minst hardt arbeid. Svanemerket stiller strenge, objektive krav til hoteller på en rekke områder, som blant annet vannforbruk, energiforbruk, kjemikaliebruk og bruk av engangsartikler.

– Vi satte en frist på seks måneder for å nå målene, så det har vært en hektisk prosess. Vi har jobbet hardt for å komme opp på dette nivået, sier Flåskjer.

For å redusere utslippene, har hotellet kuttet ned på engangsprodukter og plastemballasje. En rekke produkter, som servietter og trykksaker, er byttet ut med svanemerkede alternativer, og hotellet har skiftet til vaskemidler med mindre miljøgifter. Grand Hotel Oslo har også innført sortering av avfall i konferanseavdelingen og fra gjesterom, og har oppdatert alle menyene med flere vegetariske og økologiske valg.

Flåskjer vil likevel trekke frem hotellets engasjerte medarbeidere som drivkraften bak miljøarbeidet. – Det er våre medarbeidere som driver miljøarbeidet. De ansatte finner stadig nye måter å tenke miljøvennlig i den daglige driften, og kommer ofte med forslag til hvordan vi kan kutte utslippene enda mer.

Bransjeledende innen bærekraft

Scandic Hotels, som overtok driften av Grand Hotel Oslo i 2017, har jobbet målrettet med bærekraft i over 25 år. Hotellkjeden mottok sitt første Svanemerke allerede i 1999, og har et mål om å sertifisere alle nye hoteller i løpet av ett år.

– I Scandic tar vi miljøansvaret på alvor. Vi har et mål om å være bransjeledende innen bærekraft, og det fortsetter vi å levere på. Det er gledelig å se at vi har klart å bygge en kultur der miljøarbeid prioriteres på alle nivåer, sier Svein Arild Steen-Mevold, administrerende direktør i Scandic Norge.

Bilde: Administrerende direktør i Scandic Hotels Norge, Svein Arild Steen-Mevold og hotelldirektør på Grand Hotel Oslo by Scandic, Toril Fjåskjer. Foto: Kyle Meyr.