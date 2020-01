GREEN REHAB FORTSETTER PÅ COMFORT HOTEL

Fra midten av september til slutten av november i fjor inviterte Comfort Hotel alle gjester til å sjekke inn på Green Rehab for å lære mer om hotellkjedens miljøtiltak, samt engasjere seg for å skape enda mer miljøvennlige hotellopphold. På alle kjedens 34 hoteller ble gjester og besøkende møtt av enkel informasjon om blant annet arbeidet med å redusere bruken av plast, matsvinn og farlige kjemikalier, gjennom postere og flyere i relevante områder på hotellet.

– Da vi i 2018 annonserte at vi sjekket oss inn på rehab for plastmisbruket vårt, så vi at vi også gjør mange andre fantastiske tiltak for miljøet, som vi ikke er gode nok på å kommunisere til gjestene våre. I 2020 er det ingen tvil om at vi må ta bedre vare på moder jord, og det er noe både vi og gjestene våre bryr oss om. Å sjekke inn på Green Rehab og invitere gjestene med, ble en helt naturlig fortsettelse og initiativet er blitt tatt veldig godt imot, sier Oscar Sandberg, Brand Director for Comfort Hotel.

Under Green Rehab-kampanjen ble også gjestene ved alle kjedens hoteller tilbudt en valgfri kaffe i miljøvennlig og gjenbrukbar #ComfortGreenRehab-kopp, mot at de delte fra sitt opphold på Green Rehab i sosiale medier.

– I kampanjeperioden ble 6000 #ComfortGreenRehab-kopper med våre gjester hjem. Vi synes dette er strålende, for det betyr at 6000 kopper kan være med å erstatte engangskopper rundt om i nordiske hjem og på arbeidsplasser. Som et ledd i det vi kaller matrevolusjonen, er blant annet all kaffe vi serverer gjennom hele dagen økologisk. Det er fantastisk, men når hotellene i Nordic Choice Hotels serverer over 2500 kopper økologisk kaffe hver time, må vi også ha fokus på hva kaffen serveres i. En del av vår forretningsidé er å være “Easy on the planet”, og vi mener at initiativet med #ComfortGreenRehab-koppenebidrar til dette, sier Solveig Voldheim, driftsdirektør for Comfort Hotel.

I tillegg til å informere gjestene om de ulike tiltakene og hvorfor de er viktige for miljøet, inviterte Comfort Hotel gjestene til å bidra med sine kunnskaper og ideèr. Gjennom en egen landingsside og muligheten for å levere sine tips direkte på hotellene, kom det inn nærmere 1500 forslag på hvordan de kunne bli enda mer miljøvennlige. Målet er å kunne implementere flere av disse tipsene på hotellene i løpet av året, og på planen står blant annet å teste ut vannmålere i dusjen tilkoblet en app som lar gjesten måle, evaluere og dele vannforbruket. I tillegg vil det bygges et eget Green Rehab-hotellrom på et av hotellene, hvor gjesten kan sjekke inn på et ekstra miljøvennlig opphold med mulighet for å tracke sitt eget Co2-utslipp.

– Det er fantastisk å se hvor godt dette initiativet har blitt tatt imot, og hvor engasjerte gjestene våre er. Vi har fått inn så mange fantastiske tips, og vi gleder oss enormt til å sette igang med flere av tiltakene. Å bry seg om mennesker og miljøet ligger i Comfort Hotel sitt DNA, og vi elsker at vi sammen med våre gjester kan heve standarden for hva som er et miljøvennlig hotellopphold. 2020 blir et tøft år. Det ser vi frem imot, sier Anna Spjuth, Senior Vice President for Comfort Hotel.