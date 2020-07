GRENSENE ÅPNES FOR DE FLESTE VIKTIGE INCOMING-MARKEDER

Regjeringen tillater fra 15. juli innreise til Norge for personer som er bosatt i Schengen– og EØS-området. Vedtaket i regjeringen innebærer at kravet om innreisekarantene fjernes, og Utenriksdepartementet ikke lenger vil fraråde reiser til land og regioner i Europa som unntas fra kravet om innreisekarantene.

Vedtaket innebærer bl.a. at Color Lines to skip mellom Oslo og Kiel, M/S Color Fantasy og M/S Color Magic, igjen vil kunne ta med passasjer både fra Norge til Tyskland og fra Tyskland til Norge. Siden grensene stengte 14. mars har Color Fantasy og Color Magic først ligget til kai i Oslo, før skipene de siste ukene har vært et tilbud for cruisepassasjerer som ville starte i Oslo og være ombord under hele reisen, uten å gå i land i Kiel.

Tyskland er Norges viktigste reiselivsmarked med mange reisende i august og september.

– Derfor er beslutningen i regjeringen viktig for Color Line og for norsk reiseliv, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line. Selskapet er den største enkeltaktøren i norsk reiseliv sjøveien, med en stor del av de tyske og europeiske ankomstene til Norge, med sine to skip direkte fra Tyskland til Oslo, og SuperSpeed1 og SuperSpeed2 fra Hirtshals til Kristiansand og Larvik.

Frykter full stopp igjen etter fellesferien

NHO Reiseliv mener det er veldig godt nytt for reiselivet at man fra 15. juli endelig kan ta imot flere gjester fra andre land.

– Denne åpningen vil bety enormt mye for norsk reiseliv. Å ta imot gjester fra Tyskland og Nederland, men også Italia, Frankrike, Storbritannia og Spania, kan gi muligheter for bookinger også etter at nordmenn drar hjem fra fellesferien, sier adm. dir. i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold.

Ifølge SSB-tall fra sommeren 2019 kommer det flest europeiske gjester til Norge fra Tyskland, Nederland, Sverige, Frankrike, Storbritannia, Danmark, Spania og Italia. Tyskere stod for hele 1,5 millioner av disse overnattingene.

I forbindelse med åpningen vil reiselivsbedriftene og regionene naturligvis markedsføre seg mot turistene via sine salgskanaler. NHO Reiseliv etterlyser imidlertid at regjeringen raskt øker markedsføringsmidler til Innovasjon Norge, som et ledd i å bygge opp igjen reiselivet. Regjeringen gjennomførte tidligere i år kutt i bevilgningen på over 50 millioner kroner, noe som har svekket evnen til å markedsføre Norge som reisemål i utlandet.

Krohn Devold advarer samtidig mot å tro at krisen i reiselivet er over.

– Sommeren har vært et lyspunkt for deler av bransjen og enkeltregioner, men etter fellesferien er det full stopp igjen. Nordmenn flest tar ut ferien i juli, men reiselivet er helt avhengige av gode besøkstall fra Europa også i månedene fremover.

Krohn Devold frykter at mange som blir hentet tilbake i jobb nå kan bli kastet ut i ledighet igjen hvis utenlandsturismen uteblir. Derfor mener NHO Reiseliv at det er helt nødvendig at regjeringen forlenger permitteringsordningen snarest mulig, for å unngå unødige oppsigelser.