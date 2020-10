HALVE LIVET I AKEVITTENS TJENESTE

Akevittkonge Halvor Heuch fyller 75 år fredag 30. oktober.

Han startet sin virksomhet som Norges eneste lovlige destillatør i 1986. Hans uvurderlige bidrag gjennom over 30 år, har gitt akevitten sin rettmessige status som nasjonalt brennevin og en kulturbærer i Norge. Det ble også anerkjent av Det kongelige hoff, da Kong Harald utnevnte Heuch til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, for hans innsats for norsk matkultur og akevitt-tradisjon.

Heuch er fortsatt en viktig talsmann og ambassadør for norsk brennevinsbransje i inn- og utland.

– Jeg har alltid jobbet for å plassere norsk akevitt der den hører hjemme, i klasse med de store brennevinstyper som cognac, armagnac og skotsk whisky, sier han. – Den norske akevitten er en raffinert brennevinstype, som ikke står noe tilbake i verdenssammenheng. Det bør nordmenn være stolte av!

Til tross for sin 75 år er Halvor langt fra pensjonisttilværelsen. I dag jobber fremdeles Halvor som destillatør i Atlungstad Håndverksdestilleri, som holder til på Atlungstad brenneri, det eneste historiske brenneriet i Norge som fortsatt er i drift.

Atlungstad Håndverksdestilleri driver med småskalaproduksjon av norsk akevitt og ivaretar den nasjonale kulturarven med lidenskap for godt håndverk.

– De siste årene har jeg jobbet aktivt for å bevare det siste aktive brenneriet i Norge. I 2013 ble derfor Atlungstad opprettet som industrielt kulturminne av Riksantikvaren, og produksjon av potetsprit og akevitt fortsetter nå, som for 160 år siden. Atlungstad har også blitt en flott destinasjon ved Mjøsa, bare 1,5 timer unna Oslo. Her kan man oppleve hvordan akevitt lages fra A til Å, samt nyte et godt måltid i kaféen, med en av våre akevitter i glasset. Det gjør meg stolt og inspirerer meg til å fortsette arbeidet for norsk akevitt! sier Halvor Heuch.