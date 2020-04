HÅNDHYGIENE FÅR ENDA STØRRE FOKUS PÅ HOTELLER OG RESTAURANTER

Cruiserederiene har allerede i mange år hatt dispensere for hånddesinfeksjon plassert ut ombord på skipene, vi har også sett det på noen messer, bl.a. SMAK 2020 i mars. Flere hoteller har også allerede installert slike, men som følge av coronaviruset, vil disse dispenserne nå bli et vanlig syn rundt omkring i hoteller og restauranter, og det er bra, også etter at COVID-19 er historie.

Det er vanskelig å forutse sykdom og smitteutbrudd, særlig når et stort antall mennesker samles i nærheten av hverandre. Det viktigste er å være forberedt.

Infeksjoner kan forhindres eller kontrolleres ved å redusere mulighetene for smitteoverføring.

Coronaviruset tilhører gruppen virus med membran, eller lukkede virus. Dette er heldigvis en virustype som lett lar seg ødelegge utenfor kroppen. Det smitter fra person til person via kontakt, dråper og tilsmussede overflater.

God infeksjonskontroll begynner med å se på alle som potensielt smittebærere. Derfor er det viktig å ha kunnskap og gode rutiner på plass, spesielt når det gjelder håndhygiene og overflatehygiene, opplyser Lilleborg.

God håndhygiene er det enkleste og mest kostnadseffektive tiltaket vi kan gjøre for å holde oss friske, fordi det er umulig å vite med sikkerhet om det vi berører er forurenset. Dette gjør håndhygiene til et av de viktigste infeksjonsforebyggende tiltakene vi kan gjøre.

En gjennomsnittlig håndvask varer i 4 sekunder, mens den er anbefalt å vare i 40-60 sekunder. Enkel tilgang på håndvask og/eller hånddesinfeksjon, er det beste tiltaket for å sikre at folk faktisk utfører håndhygiene ofte nok. Med dette som bakgrunn er kunnskapdeling, tilgjengelighet og plassering av håndhygienepunktene i et bygg, viktige å tenke igjennom.

Flere leverandører på markedet

Lilleborg er en stor leverandør innen renholds- og hygieneprodukter og tilbyr bl.a. dispensere i forskjellige utførelser, bl.a. Lilleborg IntelliCare Gulvstativ. Solid og hygienisk gulvstativ til bruk sammen med IntelliCare™ hybrid dispenser og dryppeskål. Overflaten er glatt, for å sikre hygienisk rengjøring og vedlikehold.

Antibac leverer bl.a. forskjellige berøringsfrie og manuelle dispensere. Med sin fleksibilitet, kvalitet og brukervennlighet, egner Modell X dispenserserie seg meget godt til bruk i hoteller, restauranter, kantiner, passasjerskip, helseinstitusjoner, bedrifter, skoler/barnehager, på offentlige toaletter og lignende, opplyser Antibac/ Kiilto.

For den som bruker hånddesinfeksjonsmidler hyppig er det viktig at hendene ikke blir uttørket, Tork har produkter som også tar hensyn til dette behovet. Tork hånddesinfeksjon i gel, skum og flytende form, samsvarer med flere strenge EN-standarder og bidrar til bedre etterlevelse av håndhygiene. Deres hånddesinfiserende produkter er fuktighetsgivende, ikke klebende og har virkestoffer for hyppig bruk. Produktene er utmerket for håndhygiene når det ikke er vann tilgjengelig. Produktene er tilgjengelig til alle bruksområder; sensordispensere, frittstående og bærbare flasker og manuelle dispensere, med eller uten albuebøyle.

