HARSTAD FÅR QUALITY-HOTELL VED SJØKANTEN

Det er i flere år blitt planlagt et nytt hotell langs sjøkanten i Harstad. Byen står foran massiv utvikling med en ny bydel på gang på Kaarbøkvarteret, og det er nå klart at hotellet som skal bygges blir et Quality Hotel.

– Da vi så planene for havna i Harstad, sto det klart for oss at dette må vi være med på. Å ta noe til “nye høyder” er en klisjé, men i dette tilfellet er det faktisk sant. Vi skal inn i det som blir Harstads høyeste bygning, med et flunkende nytt hotell. Plassert ikke bare i vannkanten, men i sjøen. Her blir det 40 meter høyt, med en spektakulær utsikt, lover Petter A. Stordalen, grunnlegger av Nordic Choice Hotels.

Det nye hotellet skal bygges ut i selve sjøen og blir nærmeste nabo til Hurtigruta-kaia. Det planlegges 180 gjesterom og konferansefasiliteter med en storsal på 400 kvadratmeter.

– Vi vil gi harstadværingene en ny storstue for de små og store anledningene, og en møteplass som bringer hele byen sammen, sier Fredrik Ekelund, Senior Vice President i Quality Hotel, en del av Nordic Choice Hotels.

Utbygger og eier av hotellet er Kaarbø Utvikling AS, mens Quality Hotel har skrevet en langsiktig leieavtale for bygget, som er planlagt ferdig i 2021, med treningsrom, restaurant i sjøkanten og bar med uteservering.

– Kaarbøkvarteret kommer til å bli en spektakulær ny bydel i Harstad, og hotellet er en viktig start for å skape en helhetlig bydel med attraktive byfunksjoner, sier adm.dir. i Clemens Eiendom, Bernt Nordby Skøien. Clemens Eiendom er et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond og er, sammen med Harstad Skipsindustri, eier av Kaarbø Utvikling AS

Nordic Choice er allerede er representert i Harstad med Clarion Collection Hotel Arcticus.