HAUT NORDIC SKAL DRIFTE STORHOTELL I OSLO AIRPORT CITY

Haut Nordic -konsernet skal drifte et nytt hotell i den nye flyplassbyen, Oslo Airport City på Gardermoen. Hotellet med en byggekostnad på 800 millioner kroner, åpner dørene for gjestene sommeren 2022.

Oslo Airport City (OAC) har inngått avtale med hotell og facility-konsernet Haut Nordic om drift av et nytt hotell og en rammeavtale om å tilby facilitytjenester.

Administerende direktør Thor Thoeneide i OAC forteller at avtalen er viktig for områdets videre utvikling.

– Oslo Airport City kommer til å skape 10.000 arbeidsplasser og blir et nytt nærings-tyngdepunkt i Norden. Prosjektet vil krever at den sosiale infrastrukturen er på plass. Derfor er avtalen med Haut Nordic viktig for oss. Haut Nordic forstår hva vi prøver å skape og har et innovativt og solid hotell- og facilitykonsept som matcher dette godt, sier Thoeneie

Oslo Airport City (OAC) blir Norges største næringspark med over 1 million kvadratmeter i areal og skal ligge rett ved siden av OSL. Flyplassbyen skal utvikle et område for hotell og konferanse, kongress, handel og kontor.

Blant fasilitetene på det nye hotellet blir 1000 gjestesenger, møtesenter til 500 gjester, takterrasse og eget velværesenter.

Administrerende direktør Sondre Prestegard i Haut Nordic er tydelig på at hotellets gjester kan vente seg effektive logistikkløsninger.

– Det blir kort reisetid mellom hotell og flyplass. Hotellet vil blant annet være tilknyttet sykkel- og bilpool og Airport Express. Sammen med etableringen av Miklagard hotell, som ligger 9 minutter fra OSL, utgjør hotellet på OAC en viktig satsning i regionen for Haut Nordic, sier Prestegard.