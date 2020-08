HELENE HALLRE LEDER NORDENS FØRSTE RADISSON RED

Helene Hallre, Cluster General Manager for Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus og Radisson RED Hotel, Aarhus. Foto: Roar Paaske

Radisson Hotel Group åpnet 31. juli sitt første Radisson RED hotell i Norden, og Radisson Red Aarhus ledes av norske Helene Hallre.

– Aarhus var europeisk kulturhovedstad i 2017. Det er en spennende by med et utpreget kreativt liv i form av kunst, gallerier og festivaler, så det passer godt med et livlig merke som RED. Samtidig er det en by som vokser og stadig får flere besøkende, både fra Danmark og utlandet, sier Helene Hallre, Cluster General Manager for Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus og Radisson RED Hotel, Aarhus.

Utradisjonell kunst, nyskapende mat, en sprudlende bar og en livlig lobby med musikkscene skaper rammen om det nye, spennende møtestedet i Aarhus. Gjesterommene er store og romslige, med vinduer fra gulv til tak og balkonger som gir en fantastisk utsikt over byens severdigheter. Dekoren setter en trendy scene med lekne designelementer og livlige farver.

Kunst, musikk, mote og design. Kreativ og upretensiøs storbystemning. Uformell og avslappet atmosfære. Dette er stikkordene bak det nye internasjonale merket Radisson RED. Radisson Hotel Groups moderne og lekne Radisson RED brand tilbyr en ukonvensjonell tvist på hotellopplevelsen. Dette er hotellet for dem som vil ha minneverdige opplevelser, som bryter med det tradisjonelle.

– Mange forretningsreisende vil også ha en litt annen hotellopplevelse enn den tradisjonelle. Vi har to inspirerende arrangement- og møterom med toppmoderne teknologi og tilgang til et lekerom med biljard og bordtennis. De kreative områdene gir en mulighet til å møtes på en annen måte, som vekker kreativitet. Slik får deltagerne et morsomt og produktivt møte.

Fred & Co. Bar & Restaurant skal være et samlingspunkt for hotellets gjester, besøkende i byen og innbyggerne i Aarhus. Kjøkkenet fokuserer på spennende mat fra lokale råvarer. Kulinariske, sosiale matopplevelser blandes med en spennende cocktailmeny, og stedet er et hyggelig og uformelt spisested hvor gjestene vil kunne ha det hyggelig hele dagen og kvelden, sier Helene Hallre.

Helene Hallre har jobbet en årrekke i Radisson Hotel Group og leder de to Radisson hotellene i Aarhus. Hun har mottatt en rekke utmerkelser og priser for sitt lederskap. I 2014 ble hun kåret til «Årets Unge Leder i Reisebransjen» og i 2016 fikk hun tredjeplass i E24s kåring «Årets ledertalent».