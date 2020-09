HELT NYTT HOTELL PÅ TRADISJONSRIK ADRESSE

Leiv Roda er direktør og Pia Meinstad-Moen er markedssjef på Karl Johan Hotel.

Oslos nyeste hotell ligger i en gård med lange tradisjoner innen hotellvirksomhet.

Hjørnegården, som ligger til Karl Johans gate og Rosenkrantzgaten, vis a vis Grand Hotel, har vært hotell i årevis under forskjellige drivere. Men selv om adressen er den samme, er innholdet og kvaliteten løftet et godt hakk, til et moderne og komfortabelt kvalitetshotell, som vil finne sin plass som selvstendig merkevare, iallfall i første omgang.

Karl Johan Hotel er nå totalrenovert. Bygårdene eies av Eiendomsspar og Olav Thon, hotellet driftes av Norlandia Hotel Group. Det er investert NOK 210 millioner i oppgradering av bygningene. Hotellet har 157 rom i ulike kategorier, restaurant, bar og to lounger. Siden hotellet er satt sammen av tre bygårder, er det mange ulike romtyper. Hotellet har både stillerom med vindu inn mot bakgården og rom mot Karl Johansgate, samt sidegaten Rosenkrantzgate.

Hotellets hjerte er atriumrestauranten, med en stor glasskuppel, som gir rikelig med dagslys. Hjørnesuitene har vel kanskje Oslos mest interessante utsikt, mot Karl Johans gate og Stortinget.

– Vi hadde en forsiktig åpning av hotellet, på grunn av coronapandemien, de første gjestene sjekket inn 10. juni. Det var et vanskelig tidspunkt å åpne på, siden vi fikk både den generelt svake sommersesongen for Oslohotellene og coronaen, noe som har satt sitt preg på belegget, sier Leiv Roda, han er direktør på Karl Johan Hotel og driftssjef på 7 av hotellene som Norlandia Hotel Group driver.

4 stjerner pluss

– Vi er et firestjerners hotell pluss, men har en mer uformell stil og atmosfære og er nå i familie med de aller beste hotellene i Oslo. Vi er et hotell for alle som ønsker en høy standard med sentral beliggenhet og hyggelig atmosfære. Hvis noen har vært gjest hos oss én gang, vil de ønske å komme tilbake, sier hotellets markedssjef Pia Meinstad-Moen.

– Vi bygger nå opp Karl Johan Hotel til en selvstendig merkevare. Hotellet har vært drevet som et softbrand av Best Western i to år før ombyggingen og utvidelsen.

Vi satser nå på å stå selvstendig til vi finner det mest optimale brandet vi kan ha som samarbeidspartner. Inntil da er vi ubrandet. Stadig flere gjester etterspør unike hoteller som gir opplevelser som kjedehotellene ikke gir.

Tidligere har hotellet hatt mest forretningsreisende som gjester, det vil vi nok fortsette å ha, i ferier og helgene er det mye fritidstrafikk. Nå har vi fått bedre møtefasiliteter, så mindre møter og konferanser er et marked vi sikter oss inn mot. Gjerne møter fra nærmiljøet, som vi kan tilby en litt spesiell opplevelse med god servering, enten på møterommet eller i restauranten.

På sikt skal vi satse mer på F&B, vi ønsker gjester på kveldstid som kommer for å spise middag, tar seg en drink i baren, før de kanskje går videre. Vi har også et barlokale med inngang fra Rosenkrantzgaten og så har vi jo flere teatre i nabolaget og tror kanskje vi vil få mye av det publikummet også, sier Pia Meinstad-Moen.

Les hele artikkelen i septemberutgaven av HRR