HJERTET AV FRANSK GASTRONOMI

Kjøkkensjef på Bocuse-restauranten L’Auberge du Pont de Collonges, Olivier Couvin.

Lyon kan takke Paul Bocuse for mye, ikke minst tittelen ”Frankrikes gastronomihovedstad”. Byen har idag rundt regnet 4000 restauranter, her arrangeres gastronomimessen SIRHA og naturligvis Bocuse d’Or.

Bocuse ble kåret til ”Århundrets chef” i 1989 av guiden Gault & Millau og igjen i 2011 av Culinary Institute of America. Bocuse-restauranten i Collonges har hatt tre Michelinstjerner siden 1965, helt til nå i januar, da de overraskende ble degradert til to stjerner. De har plass til 100 gjester, kjøkkensjef Olivier Couvin forteller at de har omtrent to måneders forhåndsbooking for weekends, mens det på hverdagene er relativt lett å få plass. Alt som serveres i restauranten kommer fra en omkrets på 200 km, unntatt sjømat. Paul Bocuse lagret en stor samling oppskrifter i en kokebok som fortsatt brukes, men nye retter utvikles hele tiden.

Monsieur Paul, som han ble kalt, var en visjonær matkunstner. Etter først å ha startet gastronomitempelet i Collonges-au-Mont-d’Or, utviklet han et upmarket brasserikonsept i Lyon. I de senere år er hans fire brasserier utvidet med to nye restauranter: Fond Rose og Marguerite. Ouest Express er en kjede fast-food restauranter som også tilhører Bocuse-imperiet.

I det populære innendørsmarkedet, Les Halles Paul Bocuse, i Lyon, kan man besøke 48 boder med skjell, osteproduksjon, bakere, konditorer, markedsgartnere, slaktere, fiskehandlere, catering, vinhandlere og restauratører.

Bilde: Trøffelsuppen V.G.E var en signaturrett for Paul Bocuse.

