HOIST GROUP LANSERER NYTT PROGRAM FOR HOTELLER POST COVID-19

Hotellbransjen verden rundt nå er i ferd med å åpne dørene igjen, men i møte med en endret gjestereise, som bærer preg av fokus på retningslinjer for smittevern og HMS. Hoist Group lanserer derfor Program Phoenix, for å kunne støtte hoteller i Europa, Midtøsten og Afrika til ikke bare å imøtekomme kravene i en verden etter covid-19, men også på nytt blomstre i et krevende miljø.

– Med sine 20 ulike tilbud, er Program Phoenix det mest omfattende og ambisiøse støtteprogrammet tilgjengelig, og vi er stolte over å kunne presentere dette for bransjen, sier Alfonso Tasso, CEO i Hoist Group.

– Phoenix viser bredden i produktsortimentet fra Hoist Group, som er enestående i bransjen: Papirfri innsjekk, system for eVoucher, mobile nøkler, bruk av mobiltelefon som fjernkontroll, Cast to TV, ypperlig nettverk, programvare for oppgavehåndtering og kommunikasjon etc.

Programmet er ikke forbeholdt eksisterende kunder av Hoist Group, alle hoteller har mulighet til å delta. Deltagelse er kostnadsfritt og uforpliktende, og de som blir med får tilgang til en rekke ressurser, inkl. informative videosnutter, konsultasjoner, guider og sjekklister. Programmet tar det også et steg videre og tilbyr, i samarbeid med utvalgte partnere, hotellteknologi i ulike varianter, som vil bli tilgjengelig enten kostnadsfritt eller til en rabattert pris.