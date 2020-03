HORECABRANSJENS ÆRESPRIS TIL BENT STIANSEN

Bent Stiansen er tildelt Horecabransjens Ærespris. Prisen ble overrakt av administrerende direktør i Fursetgruppen, Gjøran Sæther, på åpningskonferansen på Smak 2020 på Norges Varemesse.

Ifølge statuttene heter det at Horecabransjens Ærespris gis til en person, som i tillegg til å ha vært markant i bransjen i en årrekke, også har vært en forbilledlig arbeidsgiver med tanke på etisk standard, kvaliteten på HRM, med særlig brett på rekruttering av lærlinger, og med gode/tilfredsstillende økonomiske resultater over tid.

Bak prisen står NHO Reiseliv, Bransjeforening for storkjøkkenleverandører i Norge (BFSN) og bransjemagasinet Horeca.

Bent Stiansen var den aller første vinneren av NM i kokkekunst i 1990 og gikk til topps i Bocuse d’Or, som første nordmann, i 1993.

I fjor kunne hans Statholdergaarden feire 25-års jubileum.Statholdergaarden er blitt beæret med Michelinstjerne de 23 siste årene, og Bent Stiansen er den nordiske chef som har hatt Michelinstjerne lengst.

Statholdergaarden ønsker å bringe restaurantfaget og kunnskapen videre, derfor er de også en av bransjens fremste lærlingebedrifter og er omtalt som “et drømmested for enhver kokkelærling med ambisjoner”.

– Hver dag må vi utvikle oss for å være på høyden. Det er en totalopplevelse vi selger og alt må fungere, det er jo totalopplevelsen gjesten kjøper, ikke bare maten. En av styrkene våre er at vi har like mye fokus på salen som på maten, slik at totalproduktet er godt.

Det er viktig for oss å ha elever, av mange årsaker, hvert år tar vi inn 5 kokkeelever og 4 servitørelever. Vi ønsker å bringe faget og kunnskapen videre, dette er en kjempestor glede og inspirasjon. Jeg er veldig stolt over at vi har mange lærlinger, det bidrar også til å holde oss andre unge til sinns, sa Bent Stiansen i et HRR-intervju i fjor.