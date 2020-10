HOST HOTELEIENDOM SKAL DRIFTE FØRSTE HYATT-HOTELL I SKANDINAVIA

Den eksklusive hotellkjeden Hyatt Hotels Corporation etablerer seg for første gang i Skandinavia med Hotell Reisen i Stockholm.

Hotell Reisen er en av de store institusjonene i det svenske hotellmarkedet, og blir i første halvår 2021 en del av Unbound Collection by Hyatt.

– Dette er selvsagt stort for oss. Hotellet har vært under en omfattende renovering i godt over to år, og denne avtalen viser at det vi har lykkes i dette arbeidet. Etter totalrenoveringen er Hotell Reisen helt i toppen av hva det skandinaviske hotellmarkedet har å by på, sier Anders Moe, administrerende direktør i Host Hoteleiendom, selskapet som eier og drifter Hotell Reisen. Host er et datterselskap av Flying Elephant.

Det 144 roms store hotellet, som kan vise til hotell- og serveringsvirksomhet siden 1700-tallet, ligger på en av Stockholms mest attraktive adresser og med det kongelige slott som en av sine nærmeste naboer.

Hyatt har i lengre tid ønsket å etablere seg i Skandinavia og har saumfart markedet etter potensielle kandidater.

– Endelig fikk vi gjennombruddet i Sverige vi har ventet på. Hotell Reisen har en god posisjon i et spennende marked og hotellet er utvilsomt et av de ledende i Stockholm. I tillegg står det svært godt til de seks øvrige hotellene i The Unbound Collections europeiske portefølje, sier Peter Norman, senior vice president for Hyatts utviklingsenhet.