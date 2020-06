HOTEL BRISTOL FYLLER 100 ÅR

Lars Petter Mathisen, Hotel Bristols direktør i jubileumsåret.

1. juni 1920 sjekket de første gjestene inn på Hotel Bristol i Oslo. Hotellet har holdt åpent hver dag i 100 år, gjennom alle krigsårene og er også det eneste av de tradisjonsrike luksushotellene i Oslo som har holdt åpent under hele coronakrisen.

– Den store hundreårsfeiringen holdes til høsten, da skal vi ha jubileumsfest, sier direktør Lars Petter Mathisen.

– Den store dagen ble markert med kake til alle ansatte og gjester, som våre dyktige konditorer har bakt. Vi lagde også en marsipankake og et høyt rekesmørbrød, spesielt til vår eier, Olav Thon. Dette er blant hans favoritter når han er på Hotel Bristol.

I perioden frem til jubileet har hotellet modernisert sin logo og fått ny nettside. Hotellet kan friste med et nytt og lekkert treningsrom. I tillegg er både konferansesenteret og Bristol Grill, samt gjesterom og suiter blitt pusset opp.

– Hotel Bristol skiller seg fra andre hoteller. Vi har valgt å satse på det spesielle og nostalgiske ved vårt hotell. Her er det mye historie i veggene. Hotel Bristol er særpreget når det gjelder interiør og design, kunst og antikviteter. Hotellet er kjent for ypperlig service og byr på lekre retter, tilberedt av dyktige kokker. Mange av gjestene våre nevner den spesielle atmosfæren og den gode følelsen de får når de kommer inn på Hotel Bristol. Det sies at de får en mental pause fra omverdenen, noe som kanskje er viktigere nå enn noensinne, sier direktør Lars Petter Mathisen.

Olav Thon: – Hotel Bristol betyr ekstra mye for meg

Hotel Bristol ligger i Kristian IV’s gate i Oslo og ble tegnet i 1918 av arkitekt Finn Rahn. Olav Thon kjøpte hotellet i 1974.

– Hotel Bristol er det første hotellet jeg kjøpte. Hotellet betyr ekstra mye for meg. Det ble starten på Olav Thon Gruppens hotellvirksomhet. Jeg synes hotellet er utrolig flott. Hotel Bristol er et av mine favorittsteder i Oslo. Hit kommer jeg ofte. Det har vært mange minnerike stunder på hotellet, blant annet giftet jeg meg med min Sissel og holdt bryllup med 250 gjester, sier Olav Thon.

– Vi har under fornyelsen lagt vekt på å beholde det klassiske inntrykket av Hotel Bristol, men har likevel tilført nye elementer, som gir et visst moderne inntrykk.

Men mest av alt er det av stor verdi at Hotel Bristol har bevart sin sjel gjennom det hele, sier Sissel Berdal Haga Thon, som er designansvarlig i Olav Thon Gruppen og har stått bak den store oppgraderingen av hotellet.