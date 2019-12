HOTEL BRISTOL KRAFTIG OPPGRADERT TIL 100 ÅRS-JUBILEET

Hotel Bristol skinner nå som aldri før og alt er klart til jubileumsåret 2020, da kan hotellet feire 100 år. Alle de 251 gjesterommene er renovert og oppgradert, korridorene er blitt lyse og elegante og overalt oser det kvalitet.

– Vi har jobbet systematisk mot målet å bli Norges beste hotell i 2020. I tillegg til at hele hotellet er renovert, har vi fått inn større kunnskap om mat og service. Vi har concierge, hallvakter som tar imot gjestene, turnaround-service på alle rom, nytt flott treningssenter på 165 kvm, osv. Alle rom har nå fått Nespressomaskin, minibar, safe, Bose-musikkanlegg, Chromecast-TV og rask Wifi. Jeg tror alt dette betyr at dagens gjester vil føle dette kvalitetsløftet, sier hotellets direktør, Lars Petter Mathisen (bildet).

– Nå er Hotel Bristol endelig ferdig fornyet, etter to år og rundt NOK 300 millioner. De siste håndverkerne holder på å pakke sammen. Det siste vi tar i romjulen er heisene innvendig, da er alt ferdig. Til og med garasjen er malt og vi har lagt ny asfalt i innkjøringen. Alt bak kulissene; VVS , det elektriske anlegget og vinduer er også fornyet. Til og med porselenserviset er nytt, men i samme design som tidligere. Det er satt opp en rekke nye lyspunkter, for å fremheve stukkatur og bygningsdetaljer, og for å gi bedre lys. Alt lys er byttet til LED, noe som også gjør at strømregningen blir lavere. Det nye ventilasjonsanlegget gjør at vi kan styre det mye lettere, alt etter hvor vi har gjester og tid på døgnet, det er også ressursbesparende.

Vi har økning i fritids-, men også i konferansemarkedet, det er naturlig siden vi har investert så mye i å oppgradere konferansesenteret og selskapslokalene. Det er mye mer ferie-/fritidstrafikk i Oslo nå enn for noen år siden og vi tar en god andel av det markedet. Gjestene setter pris på den gode maten, frokosten, og ikke minst opplevelsen av å komme inn på Bristol, der det alltid er liv i Vinterhaven. Dette er et hyggelig sted å være, sier Mathisen.

Et mat- og drikkehotell

– Bristol er et mat- og drikkehotell, vi har større omsetning på F&B enn på overnatting og konferanser, rundt 60 prosent, noe som er ganske uvanlig i Norge. Da hotellet åpnet, 1.juni 1920, etablerte Bristol seg som byens mat- og drikkehotell. Norges første danselokale var Den Mauriske Hall. Det er naturlig at vi tar tilbake posisjonen innen mat og drikke.

Gjestene i dag er kvalitetsbevisste. Når de kommer til Oslo ønsker de å bo godt og spise godt, og generelt være i hyggelige omgivelser. 65 – 70 prosent av gjestene våre er norske, men vi jobber nå aktivt mot det internasjonale markedet. Ellers har vi mange amerikanske gjester og vi har også en del fra Asia. Vi har 155 årsverk på hotellet, ti måneder i året har vi rundt 250 på lønningslisten og i november-desember kommer vi opp i 330.

Det er kommet masse nye hotellrom i Oslo det siste året, men byen er samtidig blitt en mer attraktiv destinasjon. Vi har kjørt med noe redusert kapasitet på grunn av renoveringen de to siste årene, etter at vi åpnet med full kapasitet nå i høst, har vi hatt stor vekst og tar vår del av markedet, og vel så det. Hotellet har tatt et steg opp etter renoveringen og alle produkt- og serviceforbedringene, så vi er i femstjernerskategorien nå. Innbookingen fremover ser veldig bra ut, avslutter Hotel Bristols direktør i jubileumsåret, Lars Petter Mathisen.

Les hele artikkelen i desemberutgaven av HRR