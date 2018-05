HOTEL CONTINENTAL SETTER KRONEN PÅ VERKET

– Vi nærmer oss nå avslutningen på totalrenoveringen av hotellet. Resepsjonen og lobbyområdet, og Bar Boman, tidligere Dagligstuen, står nå ferdig. Det som gjenstår er rommene i det vi kaller Bygg 3, der bygger vi også på en etasje på toppsuiten, som da blir på hele 240 kvadratmeter, med flott fjordutsikt. Alt skal være klart før årsskiftet. Da setter vi på kronen på verket, da er hotellkomplekset i fantastisk stand, alt vil være oppgradert, fra VVS og det elektriske anlegget, til interiørdetaljer. Totalt har eieren, Elisabeth Brochmann, investert rundt NOK 850 millioner for å løfte Continental ytterligere, sier hotelldirektør Nina Brandanger på Hotel Continental i Oslo

– Den nye lobbyen og Bar Boman gir gjestene et elegant førsteinntrykk av hotellet. Selve bardisken er plassert i en “øy” midt i rommet og hele lokalet er lysere og luftigere enn tidligere. Vi fornyer oss også ved å introdusere en DJ i baren én kveld i uken, foreløpig frem til sommeren. Fortsatt er hotellet fullt av kunst og det er kjøpt inn en god del nytt, i forbindelse med renoveringen.

Tradisjonelt har vi hatt rundt 70% forretningsreisende og 30% ferie/fritid og konferanse, nå nærmer vi oss 60/40 på årsbasis. Vi har svært mange stamgjester og en stor andel av bestillingene kommer direkte. Reisebyråene er også viktige. OTA’ene har en ganske lav prosent av gjesteandelen hos oss og vi arbeider for å redusere den ytterligere, gjennom å bygge lojalitet hos gjestene.

Av våre gjester er ca. 40% norske, de viktigste utenlandsmarkedene er helt klart USA og Storbritannia, deretter kommer Danmark, Sverige og Tyskland. Vi ser også god økning i gjester fra Syd-Amerika og Midtøsten.

Nå er 59 av våre 153 rom stengt for renovering, så det er litt vanskelig å sammenligne tall, men vi ser at konkurrentene har en liten tilbakegang i belegg, og vi har heller ikke nådd det belegget vi hadde budsjettert, men vi ser at snittprisene har en veldig god økning. Jeg har inntrykk av at ingen av Oslohotellene er kjempefornøyde med starten av 2018, iallfall ikke på beleggssiden.

Jeg er veldig optimistisk for sommersesongen, der ser innbokingen meget lovende ut. Det er spesielt fin økning i individuell ferie-/fritidstrafikk. Sommeren er blitt forandret i de senere år, spesielt juli, en måned der man tidligere måtte krige på pris for å få en og annen turserie, dette er nå snudd fullstendig, avslutter Hotels Continentals direktør, Nina Brandanger.

Les hele artikkelen i HRR nr.3/-18