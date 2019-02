HOTEL NORGE I KRISTIANSAND RENOVERER FOR 100 MILL. – 60 ANSATTE FÅR JOBBGARANTI

Best Western Plus Hotel Norge i Kristiansand skal stenge i ett år for totalrenovering. Hotellet skal pusses opp for 100 millioner kroner. Det har ført til at samtlige ansatte, ca 60, er sagt opp. Hotellet, med 172 rom, ble kjøpt av familien Lund i 2018. Til Fædrelandsvennen sier Eivind Lund at alle ansatte får en jobbgaranti, de må bare vente ett år på å komme tilbake.

Hotellet har kraftig behov for oppgradering, har hatt et betydelig etterslep på oppussing og har gått med underskudd de siste årene.

– Det er ikke så tragisk som det høres ut som. Problemet er at de ville egentlig permittere oss, men med de nye reglene kan man ikke permittere ansatte lengre enn et halvt år. Alle er garantert å få jobben tilbake, sier fagforeningsleder for de ansatte i Fellesforbundet, Jorunn Yrvoll, til Nettavisen. Hun mener det er helt avgjørende å få pusset opp det gamle hotellet, om de skal konkurrere i det tøffe markedet i Kristiansand. – Hotel Norge har alltid hatt et godt rykte. Alle ser positivt på hva som skal skje med hotellet, sier Yrvoll.