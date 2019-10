HOTELL-NORGE STØTTER SYKEHUSKLOVNENE

Sykehusklovnene jobber med å spre smil og glede blant syke barn i en vanskelig tid. Det gjør de på 16 forskjellige sykehus over hele landet. Flere norske hoteller støtter dem med gratis overnattinger.

Sykehusklovnene er profesjonelle scenekunstnere som er trent for arbeid med barn på sykehus. Klovnenes misjon er å trylle vekk det vonde for en liten stund, bidra til å tenne livsgnist, øke selvtilliten og hente frem barnas friske krefter.

Arbeidet til Sykehusklovnene blir finansiert av innsamlede midler og med støtte fra ulike aktører. I dag er det 12 norske hoteller som støtter Sykehusklovnene med gratis overnattinger, med tilsammen rundt 470 hotelldøgn i året. Disse er Thon Hotel Linne, Hotel Bryggeparken i Skien, Comfort og Clarion Hotel Ernst i Kristiansand, Clarion Hotel Tyholmen og Thon Hotel Arendal, Clarion Collection Hotel Amanda i Haugesund, Quality Waterfront Hotel og Thon Hotel Ålesund, Quality Hotel Tønsberg, Scandic Elgstua i Elverum og Xpress Hotel i Tromsø.

– Som ideell organisasjon er vi avhengig av støtte fra samarbeidspartnere, for at flere syke barn skal kunne glede seg over klovnebesøk. Akkurat nå har vi 48 Sykehusklovner som drar land og strand rundt. At disse flotte hotellene tilbyr dem overnatting ved behov, er til stor hjelp og noe vi er utrolig takknemlig for, sier Nina Elisabeth Eidem i Sykehusklovnene.

I løpet av 2019 kommer Sykehusklovnene til å besøke rundt 23.000 barn, fra Kristiansand i syd til Tromsø i nord. Flere av sykehusene klovnene besøker ligger rundt hovedstaden, og Thon Hotel Linne, som ligger nord i Oslo, er det hotellet som har huset flest sykehusklovner på oppdrag.

– Sykehusklovnene gjør en uvurderlig innsats for å spre glede for barn og unge i en vanskelig situasjon. Vi på Linne er stolte sponsorer og syntes der er superartig å kunne bidra med overnatting til disse humørsprederne, sier Kjetil Nygaard hos Thon Hotel Linne.

Rom for flere

– Fordi Sykehusklovnene er freelancere som både bor og arbeider over hele landet, involverer arbeidsdagene ofte noe reising. Dermed dukker behovet for hotellovernatting opp titt og ofte. Støtten fra hotellene gjør at Sykehusklovnene kan bruke mer penger på å glede barna, og mindre på overnatting.

Å være sykehusklovn krever mye, de gir virkelig alt av seg selv i form av oppmerksomhet, humør og tilstedeværelse. Ingen dag er lik, fordi ingen barn eller situasjon er like. Vi er veldig stolte av jobben klovnene våre gjør, og er glad for å kunne gi dem gode, komfortable overnattingsmuligheter når de er på reise. Om noen flere hoteller skulle ønske å tilby dette, så er dette svært verdifullt for oss og noe vi absolutt sier ja takk til, sier Eidem.

Foto: Brian Cliff Olguin