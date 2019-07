HOTELLENE GARANTERER BESTE PRISER PÅ EGNE NETTSIDER

Hotellkjedene markedsfører nå i sterkere grad enn tidligere at de matcher prisene fra de store reisenettstedene. Gjestene skal alltid være trygge på at de finner de beste prisene på hotellenes egne nettsteder.

Radisson Hotels opplyser at hvis gjesten finner en lavere pris et annet sted, matcher de den og gir ytterligere 25 % rabatt på oppholdet. Bestillingen må gjøres på Radissonhotels.com. Prisgarantien gjelder ikke for en del spesialpriser og priser som ikke er ment for offentligheten. Sammenligningsprisen må finnes på et annet allment tilgjengelig nettsted enn Radissonhotels.com innen 24 timer fra bestilling av hotellrommet og minst 48 timer før midnatt basert på hotellets lokaltid på ankomstdagen. Sammenligningsprisen må være for samme hotell, samme reservasjonsdato(er), samme romtype (dvs. romstørrelse og fasiliteter), samme antall gjester og i den valutaen som er oppgitt i bekreftelsen.

Nordic Choice Hotels gir også prisgaranti for bookinger gjort på Nordic Choice Hotels’ nettsted, samt i appen til Nordic Choice Hotels, i de tilfeller der identisk booking selges til samme bookingsvilkår og en lavere pris på en annen aktørs nettsted.

Dette innebærer at prisgarantien bl.a. gjelder for følgende kriterier:

– Samme hotell, samme dato, samme type rom, samme valuta, samme antall personer, samme antall netter, samme antall rom.

– Prisgarantien gjelder ikke for hoteller der prisen per rom avviker med 20 kroner eller mindre. Hotellene i Nordic Hotels & Resorts omfattes ikke av garantien.

Garantien omfatter heller ikke kontraktpriser eller andre ikke-offentlige priser, inkludert gruppepriser, pakkepriser, salgsfremmende priser og medlemskap-priser.

Thon Hotels gir prisgaranti som gjelder hvis gjesten har bestilt på thonhotels.no og finner en lavere pris med samme vilkår på en annen nettside. Da betaler Thon Hotels forskjellen. Prisgarantien gjelder kun dersom gjestene finner en annen pris innen midnatt samme dag som de har foretatt bestillingen.

Scandic Hotels garanterer også de beste priser på egne nettsider. Hvis gjesten skulle finne en lavere pris på et annet nettsted, vil de matche tilbudet og legge til en ekstra rabatt på 25 %. Prisgarantien gjelder hvis du har bestilt på www.scandichotels.no og finner en bedre pris på et annet nettsted. Prisen må gjelde for samme dato, samme romtype, samme antall gjester, samme antall netter, samme hotell og samme prisbetingelser eller begrensninger. Gjestene må ha funnet et rom til en bedre pris på samme hotell innen 24 timer fra bestillingstidspunktet.