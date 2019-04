HOTELLENE I MARS: TROMSØ FORTSATT PÅ TOPP – HAUGESUND OG KRISTIANSUND PÅ BUNN

Mars-tallene fra Benchmarking Alliance viser at Tromsø fortsatt topper både når det gjelder rombelegg og rompris.

HRR – Peter Wiederstrøm, Wiederstrøm Hotel Consulting

Men med nordlysturismen på hell, venter hverdagen for hotelldriverne i «Nordens Paris». Frem til da kan man glede seg over følgende mars-trippel: NOK 1135 – 81,4 % – NOK 924, for henholdsvis rompris*, rombelegg** og RevPAR***. Alle tre gav topplassering på oversikten over 11 storbyer.

Haugesund havnet nok en gang på bunnplass prismessig (NOK 711) og Kristiansund oppnådde det laveste rombelegget (43 %).

Påskens ulike plassering i kalenderen i år i forhold til i fjor, gjør at sammenligningen av mars de to årene blir nærmest verdiløs.

Med data fra Benchmarking Alliance kan man «velge» bort påsken i fjor (mars) ved å kjøre et uttrekk for perioden 1.-21.mars i år og sammenligne med tilsvarende periode i fjor. Da ser man at det er mye negativ RevPAR-utvikling, primært grunnet kapasitetsøkninger. Dette gjelder først og fremst i Kristiansand, men også Oslo merket at tilbudet øker.

* Rompris er losjiinntekt eks. MVA per solgte rom

** Rombelegg er antall solgte rom i prosent av antall tilgjengelige rom

*** RevPAR er losjiinntekt eks. MVA per tilgjengelige rom

Mars-tallene fra Benchmarking Alliance er såpass ferske at små justeringer kan tilkomme.

En del forskyvinger av vinterferie fra det ene året til det andre, kan spille litt inn på utviklingen i mars-tallene.