HOTELLER MED KJENTE VAREMERKER FORETREKKES PÅ OTA’ER

Når gjester booker rom via OTA’er, viser undersøkelser at de foretrekker hoteller med kjente varemerker fremfor hoteller uten. De store, internasjonale hotellkjedene har i noen år kjørt kampanjer med hovedtema at det lønner seg å booke direkte til kjeden eller hotellet. Mye tyder på at de har hatt god suksess med det, det gjelder iallfall Marriott. Her spiller naturligvis også hotellkjedenes lojalitetsprogrammer en viktig rolle, for å styre gjestenes bookinger direkte. Mange av de store hotellkjedene har nylig reforhandlet sine avtaler med OTA’ene, resultatet for Marriott er blitt lavere provisjoner og bedre kontroll over egen distribusjon, f.eks. at de kan tilby forskjellige typer rom i forskjellige salgskanaler og at de kan gi spesialtilbud til medlemmer av Marriotts lojalitetsprogram, Marriott Bonvoy. På den annen side har f.eks. Marriotts nye avtale med Expedia åpnet for at Expedia blir mer en partner for Marriott. Expedia har rundt 750 millioner besøkende på sine nettplattformer hver måned, mens Marriott ”kun” har 35 millioner.

