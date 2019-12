HOTELLGJESTER STJELER MYE RART

Gjester på 4-stjerners og 5-stjerners hoteller rapper ikke de samme tingene, ifølge en undersøkelse spa-nettstedet Wellness Heaven har gjort blant over 1100 hotelldirektører. Blant de mest spektakulære tingene gjester har stjålet er flygler, madrasser og utstoppede dyr.

Ifølge undersøkelsen er risikoen for at en TV skal bli stjålet på et 5-stjerners hotell, ni ganger høyere enn på et 4-stjerners hotell. Kunstgjenstander forsvinner 5,5 ganger oftere fra 5-stjerners hoteller enn fra 4-stjerners, det samme gjelder tablet-computere og madrasser. Gjester på 4-stjerners hoteller stjeler mer beskjedne saker, som håndklær og kleshengere. Batterier og fjernkontroller forsvinner også oftere fra 4-stjerners hoteller enn fra 5-stjerners, henholdsvis 3,1 og 4,9 ganger oftere, ifølge undersøkelsen.

Wellness Heaven fant også at gjester fra forskjellige land foretrekker å rappe forskjellige ting. Tyske og britiske gjester tar ofte håndklær og badekåper, pluss forskjellige toalettprodukter. Østerrikere tar ofte servise og kaffemaskiner. Amerikanere foretrekker puter og batterier. Italienere liker å ta med seg hotellets vinglass som suvenirer, mens sveitsere tar hårtørkere. Franske gjester legger ofte sin elsk på TV-apparater og fjernkontroller. Nederlandske gjester er mer praktisk anlagt, blant deres favoritt-suvenirer er lyspærer og toalettpapir.