HOTELLKONGEN JAN E. RIVELSRUD ER DØD

“Hotellkongen” Jan Eilef Rivelsrud er gått bort. Han ble 79 år og var en av de største og mest fremsynte lederne i norsk reiselivsbransje. Han var personifiseringen av den perfekte hotelier, som alltid gjorde sitt ytterste for at gjestene skulle trives og komme tilbake. Han så tidlig kjededriftens fordeler i hotellbransjen og sammen med nære medarbeidere bygget han opp Norges største privateide hotellkjede, Rica Hotels.

Hans liv og karriere faller sammen med en utrolig spennende tid i norsk reisebransje. Han fant tidlig ut at det var i hotellbransjen han hørte hjemme. Første steg på den eventyrlige karrieren var som pikkolo på Holmenkollen Turisthotell i 1958. For å kunne gå til topps i bransjen måtte man ha fagbrev som kokk og Rivelsrud kombinerte studiene med jobb på Restaurant Frascati. Senere ble det studier ved Norsk Hotellfagskole. Rivelsrud var med på oppbyggingen av SAS-hotellene, i 1970 fikk han ansvar for to prosjekter; SAS Globetrotter Hotel på Fornebu og SAS Royal Hotel i Bodø. I 1971 fikk han jobben som direktør for hotellet i Bodø.

Men han hadde gründeren i seg og ville gjerne starte for seg selv. I 1975 åpnet han restauranten Bajazzo i Bygdøy Alle og i 1976 etablerte han og svogeren, prins Carl Bernadotte, Rica Hotell- og Restaurantkjede A/S, med Grand Nordic i Hammerfest som første Rica-hotell.

Så går det slag i slag. I 1982 rangeres Rica som landets største privateide hotell- og restaurantkjede. De noteres på børs i 1994. I 1997 er de Norges eneste landsdekkende hotellkjede, med 61 hoteller og 7300 rom (inkl. partnerhoteller).

I 2002 gjøres den største strukturendring, da selskapet blir delt i to, Rica Hotels ASA og Rica Eiendom AS.

Noe av det Rivelsrud husket med størst glede var da han i januar 1994 inngikk avtale om å overta driften av Grand Hotel i Oslo. Som nummer to i rekken av særlig minneverdige milepæler, står en tilsvarende avtale om drift av Holmenkollen Park Hotel, inngått i 1986.

Men det var også utfordringer underveis. I 2005 kjøpte konkurrenten Petter A. Stordalen seg opp i Rica Hotels, til slutt satt han på 39,3% av aksjene og krevde styreplass. Dette kom som lyn fra klar himmel og Rivelsrud og hans nærmeste trålet markedet for aksjer, de greier til slutt å kjøpe seg opp fra 52 til 60%. I november 2006 kunne Rivelsrud opplyse at han gjennom sitt selskap JER Holding, hadde kjøpt hele Stordalens aksjepost på 39,3% for nesten NOK 566 millioner. Rica var berget.

Selskapets utvikling og vekst hadde lenge fått Jan E. Rivelsrud til å vurdere hvordan han best kunne gjennomføre et eiermessig generasjonsskifte i forhold til sine tre barn, Vibeke, Kristin og Jan-Erik. Fra 2000 var de tre blitt gradvis større aksjonærer i Ricas eierselskap, samt Rica Eiendom. I 2011 gikk Jan Rivelsrud av som arbeidende styreleder og overlot jobben til Ole-Jacob Wold, hans etterfølger som konsernsjef siden 1995 og mangeårig nære medarbeider. Jan Rivelsruds kone, Grethe, var også i alle år hans aller nærmeste rådgiver.

I 2006 ble Jan Rivelsrud slått til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden.

Opp gjennom årene hadde det vært noen tilnærmelser fra selskaper som var interessert i å kjøpe Rica Hotels. Scandic Hotels AB hadde vært inne i bildet ved flere anledninger, men hver gang de hadde kommet med et tilbud, hadde Rivelsrud trukket seg, mest på grunn av prisen og at han ikke hadde lyst til å slippe selskapet han hadde bygget opp. Etterhvert kommer familien til at det vil være riktig å selge driftsselskapet Rica Hotels AS, men beholde Rica Eiendom Holding AS.

I oktober 2013 starter dialogen med Scandics eierselskap EQT på nytt og 10.februar 2014 signeres avtalen om overdragelse av samtlige aksjer i Rica Hotels AS til Scandic Hotels AB. Salget omfatter driften av 49 hoteller i Norge og Sverige, pluss Nordkapphallen i Finnmark. Rivelsrud-familien sitter igjen med det verdifulle eiendomsselskapet, som består av 22 hoteller pluss Nordkapphallen.

I de siste årene levde han tilbaketrukket, på grunn av sykdom. Jan E. Rivelsrud bygget opp det som på et tidspunkt var Norges største hotellkjede fra ingenting. Han hadde utrolig teft og pågangsmot og hotell- og reiselivsbransjen var alltid en viktig del av hverdagen for ham. Han vil bli husket som en visjonær gründer og en hotellmann til fingerspissene.

HK