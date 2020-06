HØYERE NIVÅ PÅ RENHOLD OG HYGIENE VIL KREVE FLERE ANSATTE

– Jeg tror at hotellene fremover kommer til å videreføre mye av det høyere nivået på renhold og hygiene, som nå er kommet som en følge av covid-19, sier Christian Bengt H. Olsson, driftsdirektør i Thon Hotels.

– Vi har laget nye rutiner for alle avdelinger, spesielt restaurant, kurs/konferanse og frokost. På renhold har vi et samarbeid med ISS, vi er i løpende dialog med dem og de rengjør rommene i henhold til de nye rutinene. Vi er ekstra nøye med å rengjøre kontaktflater som berøres mye, som for eksempel lysbrytere, telefoner, fjernkontroller og dørhåndtak. På noen av hotellene har vi også tatt i bruk ozonvann, som er ekstremt effektivt til rengjøring og desinfisering.

Vi er også nøye med å informere personalet og gjestene om gode smittevernrutiner, hyppig håndvask, etc. Alle rådene som FHI og Helsedirektoratet kommer med, blir fulgt på våre hoteller.

Thon Hotels har alltid hatt godt renhold på våre hoteller, nå bygger vi på med et ekstra nivå, for å gjøre det enda bedre, med ekstra fokus på berøringspunkter, fellesarealer og gjesterom. Resepsjonister og annet personale er også involvert, de desinfiserer regelmessig berøringspunkter som skranker og bankterminaler, i lobbyen og andre steder. Det er viktig at gjestene ser at renhold utføres kontinuerlig.

Hotellene er også blitt godt merket, slik at det skal være lettere for gjester og ansatte å følge smittevernreglene. Vi har blant annet laget avstandsmarkeringer ved inn- og utsjekk, laget regler om maksimalt antall personer i heisen og satt opp stasjoner for hånddesinfisering i fellesarealer. Dette er nye rutiner, som vi har stort fokus på.

Alt dette fører til at rengjøring tar lengre tid, vi må for eksempel beregne noen flere minutter på hvert rom. Vi har fjernet noen løse gjenstander fra rommene, bl.a. holderne med brosjyrer og informasjonsmateriell. Baderom vaskes grundig og ofte.

Vi tilbyr fortsatt mindre møter og konferanser med de gitte avstandsanbefalingene. Pausematen serveres som tallerkenretter på plassen til hver deltager. Thon Hotels er kjent for gode frokoster og istedenfor buffet, har vi laget en à la carte-meny, som er basert på våre mest populære retter. Gjester kan velge mellom fire, fem forskjellige tallerkenretter, som så blir servert ved bordet. I restaurantene er det nå plass til færre gjester, pga én meters smitteavstandsregelen.

Alle de nye renholds- og smitteverntiltakene gjør at det kreves mer innsats fra hotellmedarbeidernes side, det er mer arbeidsintensivt og vil kreve flere ansatte når hotellene går for fullt igjen. Vi har alltid hatt fokus på godt renhold på våre hoteller, så vi kommer til å ha forhøyet nivå på det, også etter at pandemien er over, men det er klart at det koster mer å drive på denne måten.

Det blir kanskje litt mindre personlig kontakt mellom hotellmedarbeidere og gjester, vi vil fortsatt ønske våre gjester hjertelig velkommen, men med litt god avstand, nå har de fleste hotellene våre fått plexiglass i resepsjonen, sier Christian Bengt H. Olsson i Thon Hotels.

Les hele artikkelen i juniutgaven av HRR