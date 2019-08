HYTTEUTLEIE ØKER

Turister fra Norden og Nord-Europa har gitt norsk hytteutleie et nytt løft denne sommeren. Etterspørselen er høy også for høstsesongen.

– Vi har hatt flere bookinger enn før fra både svensker og dansker i sommer. Gjester fra de nordiske landene har stått for mer enn en fjerdedel av bestillingene våre, sier Pia Buen, Country Manager for Novasol i Norge.

Selskapet er Europas største utleier av ferieboliger. Den norske porteføljen er på mer enn 1500 hytter, og disse ligger i år an til å bli besøkt av nærmere 50.000 turister.

– Etterspørselen fra nærmarkedene er i stor grad vekstdriveren for hytteturismen. Interessen for kortreiste ferier øker, og utleiehyttene i Norge er godt tilpasset en slik trend, sier Buen.

Tyske turister utgjør fortsatt den største gjestegruppen. Også besøkende fra Nederland er inne på Novasols norske topp fem-liste i år.

Hordaland og Sørlandskysten har vært mest etterspurt i sommer, med Rogaland på tredjeplass.

– Det har likevel vært størst rift om utleiehyttene våre på begge sider av Oslofjorden. Både Østfold og Vestfold er populært, men utvalget er foreløpig begrenset, så i disse fylkene ønsker vi avtaler med flere eiere for å kunne øke tilbudet.

Også etterspørselen etter fjellhytter i Hedmark, Telemark og Buskerud har hatt vekst i år.

God høstsesong

Ifølge Pia Buen ser det dessuten ut til å bli en god høstsesong både til fjells og langs kysten. Bestillingene varierer litt fra fylke til fylke, men ligger jevnt over mellom seks og ti prosent høyere enn i fjor. For ukene fra midt i september til litt ut i oktober er veksten enda kraftigere.

Ferie med leid overnatting utenom hoteller, moteller og lignende, har fått stor utbredelse i Norge. Kategorien omfatter både utleiehytter, privat leie, vandrerhjem og camping.

– Den siste tilgjengelige turistundersøkelsen fra Innovasjon Norge viste at utenlandske turister i gjennomsnitt tilbringer 12,7 overnattingsdøgn her i landet, over fire døgn mer enn norske turister sier Trine Andreassen, markedskoordinator i Novasol. Tyskerne toppet med drøyt 17 overnattingsdøgn i snitt, fulgt av nederlenderne med 14,5.

– Hytteutleien bidrar generelt til at mange tilbringer i hvert fall en uke på samme sted, selv om vi også ser en vekst for mini-ferier med to til fem dagers opphold, sier Trine Andreassen.

Foto: Novasol