IKKE KONKURRANSE OM Å VÆRE BEST I KLASSEN PÅ SMITTEVERN

Møtelokaler med god plass, med muligheter for elektroniske løsninger, vil bli etterspurte. Foto: Thon Hotels

Som alle vet har aktiviteten i forretningsreisemarkedet vært temmelig laber siden 12.mars. Mange lurer på hvordan dette markedet vil utvikle seg fremover, når begynner bedriftene å reise igjen? Når åpner møte- og konferansemarkedet, og i hvilken form blir det?

Dette var noen av spørsmålene som ble belyst på Norwegian Business Travel Associations* seminar, Reisetrend 2020, som ble avholdt delvis på Grand Hotel i Oslo og delvis som webinar, i slutten av september.

Mange interessante spørsmål ble berørt, bl.a.: Vil bedriftenes hotellavtaler, med faste priser, være like viktige fremover, eller vil det være like lønnsomt å forholde seg til hotellenes dynamiske prising? Smittevern, i forbindelse med hotellovernatting og møter, var et tema som engasjerte. Hotellkjedene har lagt seg på en litt forskjellig tilnærming der. De fleste var enige om at fremtidens møter og konferanser vil bli en blanding av fysiske møter og elektroniske løsninger, såkalte hybridmøter. Mange hoteller er allerede godt i gang med slike opplegg.

Markedet: Kundene vil ha fleksibilitet

Anant Vithlani, vice president sales, Nordic Choice Hotels

– Det er ikke bedriftenes reisepolicies som gjør at forretningsreiser er på et lavt nivå for tiden, den store utfordringen er at alle land har ulike restriksjoner. Hotellene i dag har mye lavere belegg enn tidligere og våre priser styres av tilbud og etterspørsel. Vi ser en tydelig trend i at kundene booker møter nærmere arrangementsdato. Det bookes møter noen dager frem i tid, det er blitt svært vanlig. Kundene vil ha fleksibilitet når det gjelder avbookingsregler, slik at man ikke blir sittende fast med en bestemt dato. Vi er blitt mye mer fleksible når det gjelder avbookingsregler, det skyldes ikke at vi ikke ville være fleksible tidligere.

Nina Dalen Skaara, kategoriansvarlig, Group Procurement for reiser, events og transport, DNB

– Det var ikke bare leverandørene som fikk forandret hverdagen sin i mars. Fra å nesten fylle et par fly mellom Oslo og Bergen hver uke, ble det omtrent full stopp i reiseaktiviteten hos oss. Vi hadde kun 312 flyreiser i annet kvartal, det var en nedgang på 96 prosent, og sier sitt om hvordan situasjonen var. Det har tatt seg litt opp i Norge nå i tredje kvartal, men vi har fortsatt lite utenlandsreiser. På våre utenlandskontorer, som Singapore og New York, er det omtrent null reiseaktivitet.

Etter sommeren har det vært holdt noen små møter, mens noen konferanser er utsatt til neste år. Det jobbes også med noen digitale konferanser, som vil foregå uten fysiske deltagere tilstede.

Jeg er usikker på om reise- og møteaktiviteten vil komme tilbake der vi var før covid-19, og da kommer også spørsmålet fort om alle hotellene i og utenfor Norge trenges i fremtiden. Det er veldig viktig fremover at hotellene spisser sin kompetanse enda mer på elektroniske løsninger, og spesielt viktig at selgere på kurs og konferanse kjenner mulighetene for møter med både elektroniske løsninger og fysisk deltagelse.

Smittevern: Nå er det frykten som styrer

Nina Dalen Skaara, kategoriansvarlig, Group Procurement for reiser, events og transport , DNB

– Jeg tror næringslivet har en frykt for sette igang med større arrangementer (opptil 200). Frykt for å få smitte på arrangementet, med påfølgende negative avisoppslag. Jeg er overbevist om at de hotellene vi har avtale med håndterer smittevern veldig bra og følger myndighetenes råd, men jeg utfordrer bransjen til å opptre likt og ikke lage egne regler, slik tilfellet er nå.

Jeg har ingen kompetanse på om det er riktig eller galt at alle ansatte på et hotell skal gå med munnbind, men jeg vet at det skaper stor forvirring. Når man kommer inn på et Thon-hotell møtes du ikke av noen med munnbind, men hos Choice gjør du det. Selv om dere i bransjen er konkurrenter, bør dere snakke sammen, slik det er i dag, med forskjellig praksis, skaper det bare forvirring og frykt. Ikke lag det til en konkurranse om hvem som skal bli oppfattet som den flinkeste i klassen, følg Folkehelseinstituttets regler. Bruk gjerne munnbind, men da bør alle i bransjen gjøre det.

Anant Vithlani, vice president sales, Nordic Choice Hotels

– Når det gjelder smittevern følger vi råd fra helsemyndighetene i alle landene der vi opererer. Men vi lytter også til våre kunder, og mange av våre bedriftskunder har satt som krav at ansatte på våre hoteller skal benytte munnbind. Det skyldes at mange kunder har en reisepolicy som dekker reiser utenfor Norden, der munnbind er krav. Derfor har vi innført munnbind på alle våre hoteller.

Dette er abslutt ikke noen konkurranse om å være best i klassen, jeg er overbevist om at både vi og alle våre kolleger i bransjen gjør sitt ytterste for at gjestene skal ha et trygt opphold på våre hoteller. Når møtebookinger og andre bookinger ikke kommer, skyldes, ikke det at kundene ikke tror at hotellene har godt nok smittevern, det er heller reisen frem og tilbake de er urolige for. Derfor kommer det flere hybridmøter. Man kan også tenke kreativt og arrangere møter fra lunsj til lunsj, slik at deltagerne reiser når det er minst rush i kollektivtrafikken. Hele hotellbransjen er dyktige til å sørge for at smittevernregler følges, at vi legger opp til at det kan holdes avstand på alle typer serveringer og møter. Alt vi gjør er for å skape sikkerhet og for at gjestene skal føle at det er trygt å være på våre hoteller.

