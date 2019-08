INTERNASJONALT HOTELLIKON GJENÅPNET ETTER OMFATTENDE RENOVERING

Et av verdens mest ikoniske luksushoteller åpner dørene på nytt etter flere år med omfattende renovering.

– Det er få hoteller i verden som er blitt så synonyme med sine hjembyer som Raffles Singapore. Hotellet er også ett av få store 1800-tallshotell i verden som fortsatt eksisterer, og restaureringen har derfor vært opptatt av å bevare bygningens unike historiske sjarm. Nå håper vi at gjestene våre vil fortsette å skape gode minner her og gjenoppdage det som gjør hotellet så spesielt – arkitekturen, arven og den legendariske servicen, sier Christian Westbeld, General Manager for Raffles Singapore.

Det revitaliserte Raffles Singapore tilbyr enestående komfort og service, med både Raffles Butlers og forbedrede suiteopplevelser i ni forskjellige suite-kategorier. Antall suiter er også økt fra 103 til 115. Raffles Singapore åpnet i 1887 og et århundre senere ble hotellet tildelt status som et nasjonalt monument av regjeringen i Singapore.

– Vi er veldig glade for å kunne åpne Raffles Singapore på nytt og bli en del av byen igjen. Det var her det hele startet, og vi fortsetter å være tro mot røttene til hotellet og byen, sier Jeannette Ho, VP Brand & Strategic Relationships for Raffles Hotels & Resorts.

– Raffles Singapore er en av Accors sterkest skinnende stjerner, som gjennom årene har skapt seg et enestående omdømme internasjonalt. Samtidig er Singapore en stor og viktig internasjonal destinasjon, ikke minst blant våre nordiske forretnings- og privatreisende. Derfor er det veldig spennende at hotellet nå åpner igjen, sier Jan Birkelund, Development & Operations for Accor i Norden.