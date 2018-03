INVESTERER FOR Å GJØRE HOTEL BRISTOL ENDA BEDRE

Lars Petter Mathisen har jobbet i Thon Hotels i 13 år. I september ifjor kom han til Hotel Bristol som direktør, etter stor suksess som direktør på nabohotellet, Thon Hotel Rosenkrantz.

– Selv om jeg kjente Bristol godt fra før, var det en overgang å gå fra et moderne, city-hotell, til et ærverdig, klassisk storhotell, med tre ganger så stor omsetning. Bristol åpnet i 1920 og ble kjøpt av Olav Thon i 1974. Det har en solid posisjon og et sterkt varemerke, så dette er et unikt hotell. Vi har store ambisjoner og vil jobbe for at Bristol skal bli kåret til Norges beste hotell i 2020. Det investeres hele tiden i å forbedre produktet, bl.a. bygger vi nå Norges største hotell-treningssenter. Markedet etterspør gode treningsfasiliteter og nå slår vi til og bygger 170 kvadratmeter, sentralt i hotellet. Det skal stå ferdig i mai. Vi renoverer nå også de resterende 119 gjesterommene, av totalt 251. Alle rommene har samme interiørstil. Alle får også høyhastighets wifi, det er viktig å tilby topp kvalitet på internett. I tillegg setter vi stort fokus på frokostopplevelsen, pluss service og kvalitet generelt, sier Lars Petter Mathisen.

– I møte- og bankettavdelingen skal vi nå installere det mest moderne og avanserte AV-utstyret som finnes på markedet. Vi har spurt alle eventselskapene om hva slags utstyr de trenger for å spare så mye tid som mulig på rigging, og også å spare leie av utstyr. Med det nye utstyret kan de komme rett inn, det blir en slags “plug and play”. Det som vanligvis koster mest er opp- og nedrigging av AV-utstyr, det kan de nå spare hos oss. Jeg er sikker på at det blir en god investering for hotellet.

Konferansemarkedet er bra for tiden, vi har god etterspørsel når det gjelder arrangementer av forskjellig størrelse. Vi har mange stamkunder også når det gjelder møter og konferanser, en god blanding av offentlig virksomhet, organisasjoner og private bedrifter.

– Bristol er ikke brandet som et Thon Hotel, men vi er integrert i kjeden på alle måter og drar stor nytte av det, bl.a. når det gjelder salg og markedsføring.

Størstedelen av omsetningen kommer fra F&B, rundt 55% på årsbasis. Vi har god omsetning i bankettavdelingen, tradisjonsrike Bristol Grill, mer uformelle Hambros Café og naturligvis Vinterhaven med Bibliotekbaren, som hadde en omsetningsøkning på 23% i 2017. Vinterhaven/Bibliotekbaren er et in-sted, vi har 400 gjester innbooket hver lørdag. Hver dag har vi et stort antall gjester som skal i teater, sier Lars Petter Mathisen.

Les hele artikkelen i HRR nr.2