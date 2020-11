ITB 2021 BLIR HELDIGITAL

Verdens største reiselivsmesse, Internationale Tourismus-Börse (ITB) i Berlin, og Germany Travel Mart (GTM) avvikles digitalt i 2021.

I 2020 måtte arrangøren av den årlige reiselivsmessen ITB avlyse grunnet pandemien. Messen har vanligvis opp mot 150.000 besøkende. Ettersom situasjonen fortsatt er uforutsigbar, vil messen i 2021 avvikles digitalt mellom 9. og 12. mars.

Tysklands Nasjonale Turistkontor (DZT) har også besluttet å gjøre GTM 2021 til en digital begivenhet, 27. til 29. april.

– Siden 1966 har reisebransjen årlig møttes ansikt til ansikt på ITB Berlin. Det samme gjelder for GTM, hvor tysk turistbransje møter internasjonale aktører. I denne vanskelige tiden for hele reisesektoren er det viktig å holde fanen høyt og støtte opp om virtuelle muligheter. På denne måten kan vi holde kontakten helt til vi igjen kan glede oss over å stå ansikt til ansikt med hverandre, sier turistsjef for Tysklands Nasjonale Turistkontor i Norge, Joelle Janz.