KAN BLI VERDENS STØRSTE I HOTELLBRANSJEN

Den franske hotellgiganten Accor, skal være interessert i en sammenslåing med britiske IHG, International Hotels Group. Begge selskaper avviser at det er noe i ryktene, men mange internasjonale analytikere mener at det vil være fornuftig fra et forretningsmessig synspunkt. Aksjene i begge selskaper er steget etter at ryktene ble kjent.

Et sammenslått Accor og IHG vil i tilfelle bli verdens største hotellselskap, og kontrollere 1,6 millioner rom, fordelt på rundt 11.000 hoteller og 50 varemerker. Blant Accors varemerker er Ibis, Novotel og Sofitel, mens IHG bl.a. har varemerkene Holiday Inn, InterContinental og Crowne Plaza. Accor har sin styrke i Europa, mens IHG står sterkt i Nord-Amerika.

Størrelsen er for så vidt også et argument for at det ikke vil bli noe av denne sammenslåingen. Konkurransemyndighetene i både EU og USA vil ha store innvendinger mot at så mye markedsmakt samles i ett selskap. Med 1,6 millioner hotellrom vil de kunne styre prisene og redusere konkurransen på en helt annen måte enn i dag.

Men covid-19 har rammet både Accor og IHG sterkt, det er et argument som kan tale for en sammenslåing. Et sammenslått selskap ville kunne oppnå store besparelser ved å redusere bl.a. administrasjonsomkostninger.