KINESISKE MILLENNIALS MED REKORDØKNING I REISEFORBRUKET

Kinesiske millennials bruker mer penger enn noen gang på å oppleve verden – en utrolig økning på 80% sammenlignet med fjoråret, ifølge den årlige Chinese International Travel Monitor (CITM) rapporten fra Hotels.com

Høyteknologi, eksotisk mat, spennende aktiviteter og lokale opplevelser er det kinesiske millennials velger når de reiser.

Nylige undersøkelser fra Hotels.com™ viser at kinesiske millennials født etter 1990 flytter grensene for internasjonale reiser. Det siste året har reiseforbruket deres økt med utrolige 80%. Reisene de foretar er påvirket av sosiale medier og fulle av originale opplevelser, høyteknologisk overnatting, eksotiske delikatesser og attraksjoner som tidligere ble sett på som upassende.

Film og TV (62%) er nå den største inspirasjonskilden for kinesiske millennials som er betatt av global popkultur, og disse faktorene spiller en nøkkelrolle i å trekke dem vekk fra asiatiske reisemål og til mer fjerne deler av verden for nye opplevelser.

«Travel brag»-øyeblikk og selfies var en stor del av reiseopplevelsen til kinesiske millennials i 2017 – 63% tok selfies for å få flere likes og følgere på sosiale medier. Når de ble spurt om hvorfor høyteknologi var så viktig når de reiste, svarte 15% av kinesiske millennials at de satte pris på ting som kunne gi dem mer synlighet på sosiale medier.

Nelson Allen, General Manager, Asia Pacific hos Hotels.com, bemerker: – Selv om det først og fremst er millennials som påvirker og påvirkes av sosiale medier, oppdaget vi i rapporten at ingen generasjon kan motstå tiltrekningen som sosiale medier har.

52% av kinesiske reisende generelt var opptatt av nyhetsoppdateringen i sosiale medier, og en tredjedel av den eldre generasjonen sa at barna deres med digital kunnskap påvirket reisevalgene og -adferden deres.»

Over en tredjedel av kinesiske reisende ble trukket mot steder med en liberal atmosfære og høy partyfaktor, slik som Macao, Bangkok, Amsterdam og Las Vegas.

Kinesiske millennials overraskende overtroiske, og faktisk i større grad enn eldre generasjoner. 40% av millennials vil ikke ha et speil midt imot sengen, sammenlignet med 35% av de som tilhører foreldregenerasjonen. De har heller ikke lyst til å overnatte i enden av en korridor (41% kontra 35%), og er skeptiske til å bo i 4. eller 7. etasje (20% kontra 12%).

Velger unike hoteller fremfor mange stjerner

De stadig mer nyskapende reisene er ikke fullendte uten unik overnatting. Et atypisk overnattingssted var viktig for over halvparten av de reisende, som heller valgte et uvanlig og uavhengig hotell med et lokalt preg (55%) enn et hotell med mange stjerner. Ytterligere 33% bestilte boutique-hoteller, 23% miljøvennlige hoteller og 21% hoteller med innovativ teknologi.

Kinesiske reisende er opptatt av autentiske opplevelser, og det gjenspeiles i pengebruken – å smake eksotiske og lokale delikatesser (69%) og å se etter autentiske lokale varer (43%) var mer populært enn luksusshopping (38%), iallfall ifølge denne undersøkelsen.

Selv om kinesiske reisende besøker flere og flere av verdens land, føler de seg fortsatt mest velkomne i Asia. Seks av de topp ti landene hvor de føler seg mest velkomne ligger her, med Japan øverst på listen.

Men det er stadig rom for forbedring! Spesielt ønsket kinesiske reisende seg muligheten til å skanne QR-koder via WeChat og betale via mobiltelefon. I tillegg var ikke bestillingsmetodene helt ideelle for en tredjedel av reisende, og andre forbedringsområder var lokale transporttilbud samt mandarin-talende guider og hotellpersonale.