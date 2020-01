KJETIL VASSDAL – ÅRETS HOTELLDIREKTØR I SCANDIC NORGE

Onsdag kveld var det prisutdeling under Scandics årskonferanse for hotelldirektører i Oslo. Blant nærmere 90 kandidater var det Kjetil Vassdal, hotelldirektør på Scandic Nidelven, som stakk av med den gjeve prisen, «Årets hotelldirektør» i Scandic Norge.

– Det er en stor ære å motta en slik pris blant så mange dyktige hotelldirektører, og jeg er utrolig takknemlig for at jeg får oppleve dette. Denne prisen vil jeg dele med alle avdelingsledere og ansatte på Scandic Nidelven, samt alle som jobber for oss sentralt i Scandic Norge. En spesiell takk for all støtte går til regiondirektør for Scandic Midt Norge, Line Vikrem Rosmæl. Jeg er utrolig privilegert som får lede et hotell som for 13. gang i fjor tok hjem tittelen Norges beste hotellfrokost, og som hver dag streber etter å levere unike gjesteopplevelser. Det at vi sammen i fjor leverte tidenes beste omsetning, samt resultater for hotellet, gjør prestasjonen ekstra hyggelig, sier Kjetil Vassdal.

Juryen trekker spesielt frem Vassdals inkluderende lederstil og hans evne til å alltid være tilstede for at gjestene skal få hotellopplevelser i verdensklasse. Ifølge juryen er fornying og forbedring nøkkelord som gjør at Vassdal og hans team leverer som aldri før. Scandics egen prisutdeling er en årlig begivenhet og ble i år avholdt på Scandic Holmenkollen Park.

Tidligere denne måneden var Kjetil Vassdal også blant de nominerte i kategorien «Årets hotelier» under HSMAI Awards, også kjent som reiselivsbransjens egen Oscar-utdeling.

Disse vant priser:

Årets hotelldirektør: Kjetil Vassdal, hotelldirektør på Scandic Nidelven

Årets kommersielle hotelldirektør: Berit Lunde, hotelldirektør på Scandic Voss

Årets hotell: Scandic Lillehammer

Årets Sustainability/CSR hotell: Scandic St. Olavs plass

Årets nykommer: Scandic Sjølyst

Årets franchise hotell: Scandic Laholmen

Årets servicehotell: Scandic Flesland Airport

Årets fighter: Hans Paul Hansen, hotelldirektør Scandic Nordkapp

Bilde: Årets Hotelldirektør i Scandic, Kjetil Vassdal (t.v.) og Jens Mathiesen, President & CEO i Scandic Hotels.