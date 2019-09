KLART FOR NORWEGIAN DIGITAL TRAVEL CONFERENCE

Tirsdag starter Norwegian Digital Travel Conference i Kristiansand. Konferansen får store internasjonale eksperter til byen, som blant annet den kjente sosiale medier-eksperten Martin Stoll fra USA.

Norges største digitale reiselivskonferanse går av stabelen 24. og 25. september i Kristiansand. Konferanser handler om digitale trender og muligheter for norsk reiseliv, og arrangeres for 7. gang av USUS, en næringsklynge for reiselivsbedrifter på Sørlandet og Telemark, i samarbeid med Visit Norway og NHO Reiseliv.

Det er et spennende program under NDTC i år, med mange store navn fra både inn- og utland som gjester konferansen.

– Personlig ser jeg spesielt frem til foredraget til Martin Stoll fra amerikanske Sparkloft Media. Han er en størrelse innen sosiale medier i USA, og det skal bli spennende å høre hans syn på hvordan de sosiale kanalene vil utvikle seg videre i kjølvannet av Cambridge Analytica og krav om økt gjennomsiktighet. Sosiale medier har jo endret hverdagen vår totalt over de siste 10 årene, og vil nok fortsette med det i lang tid fremover. Spørsmålet er bare hvordan, og i hvilken grad, de vil forme fremtiden vår, sier Trine Knudsen-Dabaddie (bildet), digital rådgiver i NHO Reiseliv, som er medarrangør av konferansen.

En annen spennende foredragsholder er britiske Anna Pollock. Hun skal holde et innlegg om hvordan reiselivsnæringen kan bli bedre til å bruke digitale løsninger på veien mot en mer bærekraftig utvikling.

– Hun er en pioner innen digitale løsninger i reiselivet, og var blant de første som så verdien av internett og strategisk implementering av digitale løsninger som nødvendige verktøy i reiselivsbransjen, allerede på 1990-tallet. Mange av våre medlemsbedrifter bruker allerede teknologi som et aktivt verktøy for bærekraftig drift. Det blir spennende å høre hennes tanker om hvordan vi, og norsk reiseliv generelt, kan bli enda flinkere til å tenke digitalt for en bærekraftig fremtid, sier Knudsen-Dabbadie.

Foto: Katrine Lunke.