KOKKE- OG SERVITØRLÆRLINGER FRA ASKO TRONDHEIMSCUP TIL NORGESCUP 2021

Fra venstre: Bjarte Gjerde, Tonje Svee, Tor Espen Ovesen, Simen Lund og Roar Hildonen.

I helgen ble det arrangert finale i uttak til Norgescup 2021 i Stavanger, for kokkelærlinger og servitørlærlinger. Det ble gjennomført semifinale med 11 kokkelag og 3 servitører på Strinda Videregående skole i Trondheim. Det var kokkelag fra Bula Neo Bistro, Clarion Hotel & Congress Trondheim, 2 lag fra Britannia Hotel, E.C. Dahls Pub og Kjøkken og To Rom og Kjøkken. De 6 beste kokkelagene gikk videre til finalen søndag. De tre servitørene konkurrerte over to dager og tok dermed med seg poengene fra dag 1 til dag to.

Det gjøres en enestående jobb fra kokk- og servitørlaug, som står som arrangører i Trondheim, i tillegg til alle bedrifter som lar sine lærlinger få lov å konkurrere, og dermed gi dem en uvurderlig erfaring de kan ta med seg videre i karrieren. Arrangørene sender også en stor takk til Asko, som er hovedsponsor, sammen med mange andre små og store sponsorer og medhjelpere.

Kokkelærlinglaget med Tonje Svee og Simen Lund fra To Rom og Kjøkken, vant Asko Trondheimscup og skal videre til Stavanger 6. til 7. februar 2021.

Servitørlærling Tor Espen Ovesen fra Britannia Hotel, vant Asko Trondheimscup og skal også videre til Stavanger 6. til 7. februar 2021.

Vinnerne fikk utdelt diplom, medalje og en sjekk på kr 2500,- fra Chaîne des Rôtisseurs. Chargé de Missions, Bjarte Gjerde, foretok utdeling av premier sammen med Roar Hildonen.

Bjarte Gjerde fortalte om Chaîne des Rôtisseurs historie og engasjement for de unge yrkesutøverne i faget, og at de i løpet av de siste 15 årene har delt ut ca. 1.8 millioner kroner i stipender i anledning NorgesCup.

Vinnerne fra både kokk- og servitørkonkurransen jobber på medlemsrestauranter i Chaîne des Rôtisseurs.