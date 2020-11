KOMPENSASJONGRADEN MÅ HEVES TIL 80%

Kristin Krohn Devold, adm. dir. i NHO Reiseliv.

– De nye tiltakene fra regjeringen setter reiselivet tilbake til samme situasjon som i mars. Derfor må kompensasjonsgraden heves til 80 prosent som i vår og utbetalingstaket for hver bedrift økes til 80 millioner kroner. I den situasjonen vi står i nå er alt annet uforsvarlig. Det blir dessuten meningsløst med en momsøkning for reiselivet nå, sier administrerende direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold (bildet), etter at regjeringen presenterte nye tiltak torsdag.

Reiselivsdirektøren sier at nye retningslinjer for samlinger og anbefalinger om mindre sosial aktivitet, vil ramme alt av restaurant og uteliv, og hele hotellnæringen.

En oppdatert analyse gjennomført av NHO på oppdrag for NHO Reiseliv viser at samlet turistkonsum falt med 30 prosent i perioden januar – september 2020, sammenlignet med samme periode i fjor – en nedgang på 46 milliarder kroner, fra 152 til 106 milliarder kroner. Det er fraværet av utenlandske turister som står for den største nedgangen i turismekonsumet med en nedgang på 68 prosent, som utgjør 34 milliarder kroner. Krohn Devold påpeker at belegget i hotellbransjen, spesielt i storbyer som Oslo, har vært nede på 25 prosent av normalen. Den situasjonen vil nå bli enda mer dramatisk.

– Utenlandsmarkedet er borte, og med de nye nasjonale restriksjonene, er det nær kroken på døra for mange, særlig innen restaurant og uteliv. Nye tiltak som påbud om munnbind på serveringssteder og oppfordringen om å minimere antallet en har sosial omgang med, får dramatiske konsekvenser for de som lever av at folk samles, sier Kristin Krohn Devold.