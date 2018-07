KUN NOEN FÅ NORSKE DESTINASJONER HAR FOR MANGE TURISTER – NOEN FÅ DAGER I ÅRET

– Det er mye snakk om overturisme og sammenligninger med feriesteder som Mallorca, Kanariøyene og Barcelona. Virkeligheten i Norge er langt fra dette. Vi har ikke et turistproblem, sier direktør Audun Pettersen i Innovasjon Norge til Dagens Næringsliv.

– Det er en del medieoppslag om at vi har utfordringer på noen få destinasjoner. Mye av dette kan enkelt løses, og generelt sett har vi god kapasitet, sier Pettersen.

Han viser til at det er Preikestolen, Trolltunga, Geiranger og Lofoten som har hatt de største problemene. Samtidig sier han at det er lite som skal til for å tilrettelegge for flere turister. Han peker på lettvinte tiltak som flere søppelkasser, toaletter, bedre skilting og guiding.

Kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i NHO Reiseliv sier seg enig.

– I Norge har vi veldig god kapasitet. Kun 50 prosent av den totale kapasiteten er utnyttet. Veksten ligger helt innenfor tålegrensen og er både ønsket og villet.

Ifølge Pettersen og Habberstad ligger det an til en ny rekordsommer for turistnæringen, for femte år på rad.

Søndag uttalte turistsjefen i Geiranger at han håper på nye restriksjoner og en utvidet sesong. Grunnen er at den korte og intensive turistsesongen fører til at cruiseskipene i Geirangerfjorden innhylles i eksos.

– Toppen er nådd i juli. Vi kan ikke ta imot stort flere turister enn vi gjør nå. Nå må vi jobbe for å utvide sesongen, slik at ikke «alle» kommer samtidig til Geiranger, sier turistsjef Ove Skylstad til Dagens Næringsliv. – Vi har ingen problemer med å ta imot flere turister, vi kan bare ikke ta imot flere turister på samme tid, sier han.

I løpet av 2018 er det ventet at 186 cruiseskip med hele 360.000 cruiseturister ankommer Geiranger. Det er ny rekord.

Bilde: Utsikt fra Ørnesvingen, Geirangerfjorden

Foto: Øyvind Heen/Visitnorway.com