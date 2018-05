LAVPRISFLY BETYR ENORMT FOR REISELIVET

Lavpris-flyselskaper har demokratisert internasjonalt reiseliv. De har gjort det mulig for folk med normale inntekter å reise på ferie med rutefly til haugevis av destinasjoner, både i Europa, og etterhvert også til andre kontinenter. Det er ikke mange år siden en weekendtur til f.eks. Paris, kostet så mye med rutefly, at opplevelsen var forbeholdt de ytterst få.

For norsk reiseliv er de mange direkte flyrutene inn til landet, av enorm betydning. Man kan se veksten i utenlandske gjestedøgn rundt omkring, etter hvor flyselskapene har ruter. Den sterke veksten fra USA i de senere år, kan, for en stor del, knyttes opp til Norwegians dristige satsing på direkteruter mellom Norge og flere amerikanske byer.

Norwegian begynte å bygge seg opp i Europa i 2002, i 2013 kastet de sine øyne på interkontinentale flyvninger, i første rekke mellom Europa og USA. De er etterhvert blitt en operatør å regne med på rutene over Nord-Atlanteren, og har ekspandert i stort tempo. Ved siste årsskifte opererte de 145 fly på over 500 ruter og hadde rundt 250 nye fly i bestilling. De siste årene har Norwegians globale vekst ført til at flere internasjonale baser er blitt etablert og mange nye ruter er blitt lansert. Veksten er aller størst på USA.

De store, gamle, flyselskapene, som British Airways, Air France, Lufthansa og KLM har sett at utfordrere, såkalte “disruptors”, som Norwegian, har tatt mye trafikk og kjørt billettprisene ned. Nå viser flere av disse interesse for å kjøpe Norwegian, helt eller delvis. IAG, som bl.a. omfatter BA og Iberia, benyttet anledningen til å kjøpe i underkant av 5% av aksjene da Norwegian trengte ny kapital i mars. De er interessert i å kjøpe mer, andre skal også ha meldt sin interesse.

Hvis Norwegians eiere vil selge, og europeiske konkurransemyndigheter gir sin velsignelse, er ikke det umiddelbar godt nytt for norsk reiseliv og folk flest. Det vil ganske sikkert føre til høyere billettpriser og dermed færre turister.

Hans Kristiansen (redaktør)

Leder i HRR 3/-18

Foto: Boeing