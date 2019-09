LIKE FØR HOTELLER OG SERVERINGSSTEDER BLIR KONTANTLØSE

Det er lenge siden ”cash” var ”king”, i mange år nå har de fleste av oss brukt betalings- og kredittkort til de aller fleste transaksjoner. Hotell- og restaurantbransjen har vært tidlig ute med å tilpasse seg at gjestene foretrekker kort fremfor kontanter, i dag er kontantandelen i hotell- og restaurant godt under 5%. Nå mener ekspertene det er like før Norge kan kalle seg et kontantløst samfunn. Kontanter vil naturligvis fortsatt finnes i omløp, men det viktige for reiselivsbransjen og andre salgssteder, er at det må bli tillatt å kun ta imot kort og elektroniske betalingsmidler, slik er det ikke i dag.

Innen hotell- og restaurantbransjen er det i første rekke i barer, puber og kaféer kontantene holder stand, men også der minker andelen for hvert år. Å håndtere kontanter er kostbart, studier viser at de totale omkostninger for et land kommer opp i 0,5% av BNP. For brukerstedene er kortterminaler blitt mye billigere og enklere å bruke, iallfall i Norge.

Det har vært en enorm utvikling innen mobiltelefonteknologi i de senere år. Smarttelefonen kan nå fungere som en betalingsterminal, noe som gir brukerne tilgang til elektronisk betaling hvor som helst, når som helst. Apper gjør det mulig for eksempel å bestille hotellrom, sjekke inn, åpne døren til rommet, sjekke ut og betale.

Selv om kontanter brukes mindre og mindre, og bankene legger ned sin kontantservice, gjelder likevel Sentralbanklovens krav om at alle bedrifter må akseptere kontanter.

Salgsstedene må få velge – kontanter eller ikke

– Som med all ny teknologi oppstår det et knekkpunkt, der den nye i stor grad overtar helt for den gamle. Det knekkpunktet passerte vi i fjor eller forfjor for betaling. Derfor vil kontanter være ute som vanlig betalingsmiddel om ett års tid. Selvfølgelig er det alltid noen som vil bruke kontanter og det vil være kontanter i systemet i minst 10 år til, men volumet blir svært lite i forhold til kort og annen digital betaling. I dag går 97 – 98 prosent av all betaling med kort eller digitalt, selv i dagligvarebutikken er det et unntak at folk betaler med kontanter, sier professor Kai A. Olsen, som bl.a. står bak tre rapporter om kontantfritt reiseliv, utarbeidet for NHO Reiseliv i 2013, 2015 og 2017.

– Det er et viktig prinsipp at salgsstedene bør få velge om de ønsker å ta imot kontanter eller ikke, det kan de ikke i dag. Det medfører kostnader og risiko å bruke kontanter. Jeg synes det er merkelig at myndighetene kan tvinge en restaurant eller bar til å ha et slikt risikomoment. Men det bør selvfølgelig markeres med et skilt på døren, ”Her tar vi ikke kontanter”, sier Olsen.

Kontantfritt til tross for Norges Bank og politikerne

– Norges Bank ønsker å opprettholde kontantbruk, de tjener penger på å trykke sedler, dette er en viktig del av inntekten til Norges Bank. Når Norge nå blir kontantfritt, skjer det til tross for Norges Bank og politikerne. Jeg bekymrer meg over sikkerheten i systemene. Data- og strømnettet kan svikte, så istedenfor å fokusere på å lage nye pengesedler, burde Norges Bank heller konsentrere seg om å styre og kontrollere den digitale økonomien. De bør sørge for at vi har sikre mobilnett og sikker strømforsyning, som et moderne samfunn trenger. Norges Bank argumenterer med at kontanter er sikre i krisesituasjoner, men hvis strømnettet svikter i dag får du ikke brukt kontanter, fordi døren til butikken ikke kan åpnes og kassasystemene vil ikke fungere. Myndighetene bør gi straffegebyrer hvis betalingstjenestene ikke fungerer på grunn av strømbrudd eller signalfeil. Da vil det bli lønnsomt for leverandørene å sørge for backup og å samarbeide.

Fremtidens betalingsplattform vil være smarttelefonen, kombinert med apper, eller betalings-/kredittkort. I dag har jeg kort der jeg får en melding på telefonen hver gang det brukes, det gir fin oversikt. Kombinasjonen mobil og kort er meget god og effektiv, avslutter professor Kai A.Olsen.

