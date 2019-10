LOFOTEN OG VESTERÅLEN BØR SATSE MER PÅ VINTERTURISME

NHO Reiseliv mener Lofoten i større grad kan markedsføres som vinterdestinasjon. Reiselivet i Lofoten og Vesterålen har 75 prosent av sin turistomsetning i sommersesongen, viser en ny rapport.

– Lofoten og Vesterålen er blant de mest særegne reiselivsområdene vi har i Norge, og det er en suksessregion med tanke på å tiltrekke seg utenlandske tilreisende, men skjev sesongstruktur er en utfordring, sier NHO Reiselivs kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad, på første dag av Norsk Opplevelseskonferanse i Svolvær. Konferansen, som i år arrangeres for 13. gang, er en viktig møteplass for alle som driver med og er opptatt av opplevelsesbasert reiseliv i Norge.

På oppdrag fra NHO Reiseliv har Menon Economics i år gjennomført en ringvirkningsanalyse av reiselivet i Lofoten og Vesterålen. Tilreisende la ifølge Menon igjen omtrent 1,4 milliarder kroner i regionen i 2018.

Mer nordlys, toppturer, natursafarier og skreifiske

Selv om antallet vintergjester har økt de siste årene, og regionen har gjort en stor innsats for å øke vintertrafikken, er det klart flest som kommer til Lofoten og Vesterålen i sommersesongen. Det vil si fra mai til oktober. Sommerturistene sto for nær 75 prosent av gjestedøgnene og 75 prosent av omsetningen i fjor, viser Menon-rapporten.

– Mange steder langs kysten sliter med å tiltrekke seg turister hele året, men Lofoten og Vesterålen har et stort potensial til å utvikle enda flere opplevelser om vinteren, basert på for eksempel nordlys, toppturer, natursafarier og skreifiske. Mye av overnattingskapasiteten står ledig om vinteren, så her er det et betydelig rom for vekst, sier Habberstad i NHO Reiseliv.

I tillegg til å jevne ut sesongen i Lofoten, mener hun det er fornuftig å jobbe for å spre noe av sommertrafikken til Vesterålen.

– Som vi alle vet, kan det flaske seg enkelte steder i Lofoten om sommeren, samtidig som Vesterålen har mye ledig overnattingskapasitet. Det ligger derfor et betydelig potensial i å utvikle og markedsføre denne delen av regionen, sier kommunikasjonsdirektøren i NHO Reiseliv.

Norsk Opplevelseskonferanse arrangeres av Innovative Opplevelser, Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge, NHO Reiseliv, Nord Norsk Reiseliv og ATTA (Adventure Travel Trade Association).