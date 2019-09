MAGIC NORWAY VIL BYGGE 600 NYE HOTELLROM I BERGEN

Det bergensbaserte familieeide selskapet Magic Norway AS, har på rekordtid bygget seg opp med flere svært sentrale hoteller og restauranter midt i Bergens beste sentrum. Nå tar selskapet neste store steg.

Familien har i flere tiår bygget stein på stein innenfor eiendom og har investert over hele landet. Bare de siste to årene har selskapet bygget nesten 450 hotellrom midt i Bergen sentrum. Nå er det byggesøknader inne for ytterligere 600 rom i sentrum av hjembyen.

– Det betyr at når de siste tre prosjektene er ferdigstilt, vil vi, sammen med Scandic kjeden, være Bergen sentrums største hotelloperatør med ca.1100 hotellrom, sier en optimistisk konserndirektør Ole Warberg.

Magic Hotels består i dag av fire hoteller i Bergen, med totalt 403 rom; Magic Hotel Korskirken, Magic Hotel Kløverhuset, Magic Hotel Solheimsviken og Magic Hotel Xhibition.

Magic Hotels har hatt en meget positiv utvikling med 12 % vekst i antall solgte rom hittil i år. Prognosene for resten av året er også meget bra. I Magic Norway er man helt klare på at det er sentrum og bare sentrum som gjelder, og det blir ingen perifere hoteller eller flyplasshoteller her, bedyrer konsernets leder.

– Dersom og når de tre prosjektene godkjennes, vil investeringer knyttet til disse prosjektene alene beløpe seg til mellom NOK 2,5 og 3 milliarder de neste 3 årene.

En viktig motivator for oss er ønsket om å skape arbeidsplasser og gi attraksjonskraft til Bergen sentrum. I en tid hvor flere og flere Bergensbaserte virksomheter er solgt og derved tappet for arbeidsplasser og kompetanse, er det derfor gledelig å kunne skape opptil 600 nye arbeidsplasser, sier Warberg.

Magic Norway, som også eier og driver kjøpesentrene Xhibition og Kløverhuset i Bergen sentrum, har i dag i tillegg til utviklingen av 4 hoteller, bygget 10 restauranter, barer og to nattklubber. Tilsammen utgjør dette ca. 8.000 kvm, hvorav fire av stedene har store takterrasser med servering og fantastisk utsikt over Bergen.

– Det er vel ingen andre steder eller selskaper i Norge med så mange store takserveringsplasser som vi tilbyr, sier Ole Warberg.

I tillegg søker selskapet om å utvikle fire nye steder, noe som vil øke arealet til ca.12.000 kvm serveringsareal. Halvparten av disse er da i direkte tilknytning til fantastiske utearealer, med utsikt over hele Bergen by. Alt i alt kan da Magic Norway gi sine besøkende en totalopplevelse innen shopping, restaurant, overnatting, kultur og velvære.

Bilde: I Strandgaten 59 vil Magic Norway åpne hotell.