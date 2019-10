– MAN KAN SENKE PRISENE PÅ TRE MINUTTER, MEN DET TAR TRE ÅR Å BYGGE DEM OPP IGJEN!

– 2019 har vært et solid år for oss så langt. Det illustrerer hvor godt Oslo sentrum greier å absorbere det store antallet nye hotellrom som er kommet inn det siste året. Det er en vridning i markedet til mer ferie- og fritidstrafikk; dette er en generell trend. Det er ikke mange år siden forretningsreisende var det største segmentet for Oslohotellene, sier Tarje Hellebust, adm. dir. for Radisson Blu Plaza Hotel.

– Airbnb hadde 1.645.000 gjestedøgn i Oslo i 2018. Det er et voldsomt høyt tall som utgjør 23% av Airbnb totalen i Norge. Dette har gjort Airbnb til en stor konkurrent for hotellene. I 2018 var det 12.500 tilgjengelige hotellrom i Oslo, fordelt på 70 hoteller. Belegget har siden 2004 ligget stabilt mellom 65 og 75 prosent, til tross for at Airbnb er kommet inn og blitt en stor aktør i disse årene. Det viser at Oslo er en svært attraktiv destinasjon. Men vi er avhengige av at utlendinger kommer hit. 36% av alle hotellgjester i Oslo er utlendinger, derav 15 prosent fra USA og 10 prosent fra Storbritannia. Det har med direkte flyruter å gjøre og at Oslo er en spennende destinasjon, som VisitOslo og alle reiselivsaktørene markedsfører sammen. Når det nye Munchmuseet åpner neste år, tror jeg Oslo vil bli en enda mer interessant destinasjon for internasjonale gjester. Våre store konkurrenter er fortsatt København og Stockholm; de har noe vi mangler: nemlig et stort, sentralt kongressenter.

For Plazas del merker vi at det er kommet inn ny kapasitet i markedet, men de som merker det mest er nok hotellene som ligger litt utenfor sentrum. Det er en veldig kraft rundt det nye Oslo sentrum, ved Bjørvika og Oslo S. Det er en trend vi har sett, som har forsterket seg de siste årene. Vi har ikke merket noe særlig prispress på grunn av den store nye kapasiteten. Oslo greier å absorbere alle de nye rommene på en usedvanlig fin måte. Jeg håper vi er like flinke som våre kolleger i Stockholm, som har vært dyktige på å holde prisbildet. Man kan senke prisene på tre minutter, men så tar det tre år å bygge dem opp igjen!, sier Tarje Hellebust.

– I dag har Plaza 678 rom, og nå skal vi bygge vel 200 nye. Totalt vil vi da komme opp i rundt 900 rom. Wenaasgruppen eier hotellet og står for utbyggingen, som vi har ønsket oss lenge. Nybygget skal kun inneholde gjesterom og skal ligge på taket av Sonja Henie-salen, fra fjerde etasje og oppover, derfor må vi stenge møte- og eventavdelingen i to år fra juli 2020.

Vi ser på gjestemiksen vår at det kommer stadig flere fra blant annet Midtøsten og Kina, samt andre land med sterkt voksende middelklasse, som vi tidligere ikke har hatt så mange gjester fra. Den globale turismen forventes å øke enda sterkere fremover, derfor har vi et stort potensial med å ta markedsandeler internasjonalt, det har vi ikke vært dyktige på de siste årene. Det er viktig at vi bygger gode merkevarer og gode opplevelser som destinasjon, for hvis kronen blir sterkere, må vi også ha et produkt som ikke bare er avhengig av billig valuta.

Jeg synes utsiktene fremover ser lyse ut. Norge øker renten, mens mange av våre handelspartnere opererer med negative renter. Den norske økonomien er sterk, det bærer oss som bransje, avslutter Tarje Hellebust.

Bilde: Tarje Hellebust, adm. dir. for Radisson Blu Plaza Hotel. Foto: Rickard L. Eriksson

Les hele artikkelen i oktoberutgaven av HRR