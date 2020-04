MANGE ALPINANLEGG KAN GÅ KONKURS

Camilla Sylling Clausen, generalsekretær i Alpinanleggenes Landsforening.

Dagens krisepakke fra regjeringen hjelper ikke alpinanleggene, som myndighetene har pålagt å stenge midt i høysesongen. Konsekvensen er at Norge vil stå uten mange alpinanlegg neste sesong.

– Dette er katastrofe for oss. Vi forstår at regjeringens pakker må favne bredt, men så langt har ingen av pakkene vært tilpasset oss. Hvis ikke Stortinget gjør noe med dette, får vi et konkursras i en ellers levedyktig bransje, sier Camilla Sylling Clausen i Alpinanleggenes Landsforening (ALF).

Alle alpinanlegg i Norge er pålagt å stenge. De har tapt 400 millioner kroner i heiskortomsetning på grunn av dette. Disse pengene skulle brukes på lovpålagte vedlikeholdsarbeider i sommerhalvåret. Hvis ikke anleggene gjør dette, så får de ikke lov til å åpne igjen neste sesong.

– Regjeringens pakke tar ikke hensyn til at snøen smelter og vi ikke kan åpne igjen når myndighetene hever restriksjonene. Det er tøft i mange bransjer nå, men de aller fleste kan åpne igjen. De har mange grep de kan ta for å øke omsetningen når kundene kommer tilbake. Våre kunder kommer ikke tilbake før neste vinter. Vi har ingen grep vi kan ta for å få omsetning, men må gjøre det lovpålagte vedlikeholdet. Jeg er svært engstelig for våre 209 medlemmer, sier Camilla Sylling Clausen.

Med kriteriene som ligger til grunn for dagens krisepakke, vil alpinanleggene kun få dekning for en svært liten del av de faste kostnadene. Vedlikehold er ikke nevnt som fast kostnad selv om det er lovpålagt og helt nødvendig for å kunne drive skianleggene, og det er kun faste kostnader som påløper i mars, april og mai som gjelder.

– Det lovpålagte vedlikeholdet i alpinanleggene, som skal gjøres for å ivareta kundenes sikkerhet neste sesong, skjer i perioden mai – november. De totale faste kostnadene for alpinanleggene i denne perioden er 500 millioner kroner, hvor vedlikehold står for en stor del av dette. Vår bønn til Stortinget er at de setter seg inn i situasjonen, og lager en løsning som er skreddersydd for våre medlemmer. De er hjørnestensbedrifter som genererer tusenvis av arbeidsplasser og 10 milliarder kroner i omsetning for det norske reiselivet, sier Camilla Sylling Clausen.