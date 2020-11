MANGE ER REDDE FOR Å SPISE UTE

Tobias Lindh, Norden-sjef i Adyen.

70 prosent av nordmenn svarer at de har unngått å spise ute under pandemien, ifølge Adyens Retailbarometer for 2020.

Hele 7 av 10 har unngått å spise ute eller besøke en kafé/bar som følge av pandemien. 36 prosent av disse sier grunnen er at de bekymrer seg for hygienenivået på kjøkkenet i restauranter, kaféer og lignende, og 44 prosent mener det ikke er trygt å være i nærheten av fremmede.

I den samme rapporten kommer det frem at nordmenn foretrekker å handle i fysiske butikker fremfor netthandel. Samtidig er hele 44 prosent bekymret for å handle i fysisk butikk, av frykt for å bli smittet, 63 prosent foretrekker å handle i en fysisk butikk til tross for coronaviruset.

– Nordmenn ligger nesten på europatoppen over land som foretrekker fysiske butikker fremfor netthandel. Det er kun Belgia som slår Norge, med 65 prosent. Forhandlere med fysiske butikker har en enorm mulighet til å dra nytte av dette, sier Tobias Lindh, Norden-sjef i Adyen.

Samtidig viser rapporten at nordmenn er redde for å handle i de fysiske butikkene under pandemien. Så mange som 44 prosent er bekymret for hygienen ved kortterminalen og foretrekker derfor kontaktløs betaling.

Det har vært en stor omstilling for mange fysiske butikker og spisesteder som følge av coronapandemien, og med en ny nedstenging flere steder i landet, er kundenes sikkerhet noe av det aller viktigste å prioritere nå, ifølge Lindh.

– Dette kan forhandlere gjøre ved å for eksempel innføre kontaktløs betaling, «klikk og hent», eller hjemlevering. Forhandlere som tar kundenes bekymringer på største alvor, er de som vil komme seirende ut av det, både under og etter pandemien.