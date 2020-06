MANGE NYE RESTAURANTER SATSER PÅ TAKEAWAY

Mange serveringssteder fant raskt ut at hvis ikke gjestene kunne komme til dem, måtte de komme til gjestene. Måten å gjøre det på var takeaway. I de senere år er det kommet en rekke sykkebudtjenester som har spesialisert seg på å levere mat fra restauranter og andre serveringssteder, til bedriftskunder og private. Det har vært god vekst i dette markedet lenge, og under coronakrisen har etterspørselen etter leveringstjenester økt sterkt, forteller adm. dir. Elisabeth Myhre i Foodora.

Hvordan har utviklingen i levering fra restauranter vært de siste ukene.

– Vi ser at etterspørselen etter tjenestene våre har økt, flere kunder kommer til, og nye restauranter ønsker å komme på plattformen. Tjenestene våre har den siste tiden vært viktigere enn noen gang, med mange nordmenn som må holde seg hjemme, og restauranter som opplever færre besøkende. Vi tar rollen vår svært alvorlig, og er veldig glade for at vi har hatt muligheten til å støtte våre restaurantpartnere i denne perioden

Er det kommet til nye kundegrupper som bestiller?

-Vi har fått mange nye brukere den siste tiden fra et bredt spekter av kundegrupper. Mange nordmenn har oppdaget muligheten for å bestille restaurantmat levert på døren etter at coronaviruset brøt ut. I tillegg har vi utvidet leveringsområdet i flere byer som for eksempel Oslo og Lillestrøm, åpnet for levering i Sarpsborg, samt utvidet åpningstidene, noe som også har gitt oss mange nye kunder. Fremover skal vi fortsette å ekspandere til nye byer i hele Norge.

Har dere også fått mange nye restauranter som kunder?

-Vi har opplevd stor etterspørsel etter våre tjenester fra restauranter etter at corona-krisen oppstod, og har gjort det vi kan for å hjelpe restaurantene gjennom denne perioden. Siden 12.mars har rundt 270 nye restauranter gått live på foodora-plattformen. Vi opplevde også at mange restauranter som allerede var på plattformen, og som først valgte å stenge ned, kom raskere tilbake i drift ved å fokusere på takeaway løsninger.

Har det vært noen produktutvikling/nye tilbud hos dere?

– Det har aldri vært viktigere enn nå å støtte restaurantene, og vi iverksatte raskt tiltak for å øke synligheten for partnere som plutselig måtte lene seg fullstendig på levering og takeaway. Vi har blant annet oppfordret kundene til å støtte sine lokale restauranter gjennom lokale markedsføringskampanjer. I tillegg endret vi hyppigheten på utbetalingene til restaurantene til ukentlig, for å bedre likviditeten deres. Vi var også raskt ute med å introdusere kontaktløs levering for alle bestillinger, som i praksis betyr at leveringsposen med mat settes på dørmatten til kunden, fremfor å leveres i hånden. Slik sikrer vi at både kunder og bud får en ekstra trygghet.